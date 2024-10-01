أسواق المال والسلع

تتزايد التهديدات لإمدادات النفط العالمية جراء تداعيات حرب إسرائيل على غزة، وسط تحذيرات من أن العالم قد يصاب بالشلل إذا التهمت التوترات منشآت إنتاج النفط في المنطقة لا سيما مع تهديد مجموعات عراقية.
أعلنت مجموعة تداول السعودية القابضة، اليوم الأحد، تحقيق 37.39 مليون دولار أرباحا صافية في الربع الثالث للعام الجاري، مقارنة مع 27.2 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 37%.
تجاوز الذهب مستوى 2700 دولار للأوقية للمرة الأولى على الإطلاق، ليواصل مكاسبه بدعم من التوقعات بزيادة تيسير السياسة النقدية والإقبال على الملاذ الآمن بسبب عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية.
قفزت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية في وول ستريت اليوم، إذ صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى مستوى غير مسبوق. في غضون ذلك أفادت البيانات بتحسّن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الشهر الماضي.