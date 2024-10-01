أسواق المال والسلع

أعلنت مجموعة تداول السعودية القابضة، اليوم الأحد، تحقيق 37.39 مليون دولار أرباحا صافية في الربع الثالث للعام الجاري، مقارنة مع 27.2 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 37%.