أسواق المال والسلع

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صعود النفط لانخفاض المخزون وارتفاع الذهب والدولار مدعوميْن بترقب انتخابات أميركا

ارتفعت أسعار الذهب مدفوعة بتوقعات بإقدام بنوك مركزية على خفض الفائدة، في الوقت الذي تلقى فيه الدولار دعما من احتمال فوز ترامب بالانتخابات الأميركية. وصعد النفط بعد بيانات بانخفاض المخزون الأميركي.

Published On 17/10/2024
اسعار النفط والذهب رمزية

كيف تؤثر تقلبات أسعار النفط على المستهلك؟

يبدو أن سوق النفط والطاقة يجسد بوضوح المقولة الشهيرة “مصائب قوم عند قوم فوائد” ففي حين تنتعش بعض القطاعات جراء التقلبات السعرية تتلقى أخرى ضربات، لكن المؤكد أن الخاسر الأكبر هو المستهلك.

Published On 16/10/2024

وكالة الطاقة تخفض توقعها لنمو الطلب على النفط

خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعها لنمو الطلب على النفط العام الجاري، مرجعة ذلك لضعف مستوى الطلب بالصين. وذكرت أن السوق ستشهد فائضا كبيرا عام 2025 إذا لم يحدث أي اضطراب كبير للإمدادات.

Published On 15/10/2024

أسعار النفط والذهب والدولار تنتعش وسط الاضطرابات

زادت أسعار النفط والذهب والدولار خلال تعاملات اليوم على وقع ترقب لبيانات التضخم الأميركية التي من شأنها تحديد اتجاه السياسة النقدية الأميركية في الفترة المقبلة، مع انتظار ضربة إسرائيلية محتملة لإيران.

Published On 10/10/2024
Oil - black gold

الأسهم الأوروبية عند أدنى مستوى في أسبوعين

انخفضت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين بعدما أثار غياب تفاصيل جديدة عن إجراءات التحفيز الصينية موجة بيع في أسهم القطاعات المرتبطة بثاني أكبر اقتصاد في العالم.

Published On 8/10/2024
Investment in etf fund. Text in French : STOXX Europe 600; Buy; Sell

النفط يواصل الصعود مدفوعا بتفاقم الحرب في المنطقة

واصل النفط مكاسبه اليوم مدفوعا بمخاوف من اتساع رقعة الحرب بالشرق الأوسط وتعطّل محتمل للصادرات في المنطقة الرئيسية المنتجة للنفط، إذ اقترب برنت من 80 دولارا، بعدما سجل الأسبوع الماضي أكبر قفزة أسبوعية.

Published On 7/10/2024
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