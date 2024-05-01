اقتصاد عربي

حذر البنك الدولي، في تقرير صدر اليوم الجمعة، من أن السلطة الفلسطينية تواجه مخاطر “انهيار في المالية العامة” مع “نضوب تدفقات الإيرادات” والانخفاض الكبير بالنشاط الاقتصادي.
أفاد البنك الدولي بأن معدل الفقر في لبنان ارتفع 3 أضعاف خلال عقد ليشمل واحدا من كل 3 لبنانيين. من جانبه، حذر صندوق النقد من التداعيات السلبية الكبيرة للحرب الإسرائيلية في غزة على اقتصاد لبنان.
يثير بيع وشراء سلع وخدمات بالدولار (الدولرة) جدلا في مصر بين الفينة والأخرى، كونها تخالف القانون المصري، الذي يحظر التعامل بغير العملة المحلية داخل البلاد.
وقعت شركة النفط الحكومية الجزائرية سوناطراك اليوم الخميس، اتفاقية مبادئ مع عملاق الطاقة الأميركي إكسون موبيل، لتطوير الموارد المتاحة في حقلين للنفط والخام جنوب البلاد.