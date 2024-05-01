اقتصاد عربي

كشفت مؤشرات حديثة لوضع الطاقة في 3 دول عربية “سوريا والعراق ولبنان ” عن تراجع قياسي، في إنتاج الكهرباء، دفع فئات كبيرة من السكان، إلى اعتماد مولدات طاقة بديلة، تنتشر اليوم في شوارع وأحياء مدن.