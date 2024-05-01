اقتصاد عربي

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مراسلو الجزيرة نت

75% من فرص الحج للسودان شاغرة.. وهذه الأسباب

حرمت الأوضاع الأمنية وتدهور سعر صرف الجنيه السوداني واستنزاف المغتربين نحو 24 ألف مواطن في السودان من التقديم لأداء فريضة الحج هذا الموسم.

Published On 22/5/2024
Sudanese Muslim pilgrims walk outside the holy Kaaba, as they arrive from Sudan to perform the annual haj in the Grand Mosque, in the holy city of Mecca, Saudi Arabia, June 24, 2023. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

مؤشر أبو ظبي عند أدنى مستوى في عامين

تراجعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج، وسط انخفاض أسعار النفط وترقب موعد خفض أسعار الفائدة، بينما هبط مؤشر أبو ظبي إلى أدنى مستوى له في أكثر من سنتين اليوم الأربعاء.

Published On 22/5/2024
A trader stands below a big screen at the Dubai Financial Market in the Gulf emirate on January 6, 2020, as Gulf bourses were hit by a panicky sell-off amid Iranian vows of retaliation over the US killing of a top general. All seven bourses in the Gulf Cooperation Council (GCC) states closed in the red, on the first trading day since the death of powerful military commander Qasem Soleimani. (Photo by Karim SAHIB / AFP)
مراسلو الجزيرة نت

بينها دولة عربية.. أكبر 10 دول إنتاجا واستيرادا للحديد في العالم

يشكل الحديد العمود الفقري للصناعة الحديثة، ويلعب دورا حيويا في إنتاج الصلب، ويدخل في صناعة عدد كبير من السلع الاستهلاكية، في هذا الموضوع نستعرض أكثر الدول إنتاجا واستيرادا وتصديرا.

Published On 21/5/2024

أين تتجه أزمة الكهرباء في سوريا ولبنان والعراق؟

كشفت مؤشرات حديثة لوضع الطاقة في 3 دول عربية “سوريا والعراق ولبنان ” عن تراجع قياسي، في إنتاج الكهرباء، دفع فئات كبيرة من السكان، إلى اعتماد مولدات طاقة بديلة، تنتشر اليوم في شوارع وأحياء مدن.

Published On 20/5/2024
Pylons carrying electricity from Ratcliffe on Soar coal fired power station in Nottinghamshire, UK with a plane coming in to land at East Midlands airport.