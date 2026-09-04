النفط يتجه نحو أكبر مكاسب أسبوعية منذ يوليو والذهب يتراجع

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، متجهة إلى تسجيل أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ منتصف يوليو/تموز، بدعم من تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران والمخاوف من تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، بينما تحرك الذهب في نطاق ضيق قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية.

ووقت كتابة هذه السطور جرى تداول خام برنت قرب 95.6 دولارًا للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي نحو 91.6 دولارًا.

بذلك حافظ برنت على مكاسب أسبوعية تتجاوز 7%، بينما ارتفع الخام الأمريكي قرابة 10%، ليتجه الخامان إلى تحقيق أقوى أداء أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 20 يوليو/تموز.

هرمز يدعم أسعار النفط

تزامن صعود النفط مع استمرار حركة الشحن عبر مضيق هرمز عند مستويات منخفضة، إذ أظهرت بيانات أولية لشركة كبلر أن 4 سفن فقط لشحن السلع الأولية عبرت الممر المائي أمس الخميس، مقابل 9 سفن في اليوم السابق ومتوسط 10 أيام يبلغ نحو 15 سفينة.

وشملت الحركة ناقلتين متوسطتي المدى، وناقلة بضائع سائبة من طراز كامسارماكس، وسفينة من طراز هاندي سايز، وقد تتغير الأرقام لاحقًا، لأن بعض السفن توقف أجهزة الإرسال والاستقبال خلال الإبحار لأسباب أمنية، مما يصعّب رصد حركة المرور بدقة.

وتصاعدت المخاوف بشأن الإمدادات بعد أن وسعت إيران قائمة السفن التي تعدّها غير ممتثلة، وهددت بفرض غرامات عليها أو مصادرتها أو احتجازها إذا حاولت عبور المضيق. ولا تزال السفن العراقية ضمن العدد المحدود الذي تسمح له طهران بالمرور.

وجاء ذلك عقب أعنف ضربات أمريكية على إيران منذ يوليو/تموز، في وقت جدد فيه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تهديده بـ"شل" البنية التحتية العسكرية والمدنية الإيرانية، بما يشمل منشآت الطاقة.

وقال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن واشنطن لا تخطط للدخول في محادثات مع إيران ما لم توقف طهران هجماتها على السفن التجارية في مضيق هرمز، بينما حدّت من ارتفاع النفط تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن استمرار فرص التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا.

الذهب يترقب بيانات الوظائف

وفي سوق المعادن النفيسة، تراجع الذهب في المعاملات الفورية هامشيًا بنحو 0.1% إلى 4467.3 دولارًا للأوقية بعد تحركه خلال الجلسة بين 4464.8 و4488.1 دولارًا.

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وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.4% إلى قرابة 4524 دولارًا للأوقية، لكنها ظلت متجهة إلى تحقيق مكاسب أسبوعية محدودة، بعدما قفز المعدن النفيس 2% خلال جلسة أمس الخميس.

ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي، المقرر صدوره اليوم بحثًا عن دلائل بشأن قرار الاحتياطي الفدرالي في اجتماعه يومي 15 و16 سبتمبر/أيلول.

وتدور توقعات السوق حول احتمال متقارب بين رفع الفائدة ربع نقطة مئوية والإبقاء عليها ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75%، بعدما تراجعت احتمالات الرفع إثر تصريحات عضو مجلس الاحتياطي الفدرالي كريستوفر والر، وفق أداة فيد ووتش.

وقال والر إنه قد يؤيد تثبيت الفائدة إذا استمرت البيانات في إظهار تراجع الضغوط التضخمية. وعادة ما تضغط الفائدة المرتفعة على الذهب، لأنها تزيد جاذبية الأصول التي تدر عائدًا، بينما يستفيد المعدن من انخفاض الفائدة وتصاعد المخاطر الجيوسياسية.