أسعار الغاز الأوروبي ترتفع ترقبا لمسار حرب إيران

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا اليوم الاثنين مع ترقب المتعاملين تطورات المحادثات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بعد تراجع بأكثر من 9% خلال الأسبوع الماضي.

وزادت العقود الهولندية لأقرب استحقاق، وهي المعيار الأوروبي لأسعار الغاز، بنسبة 2.2% إلى 73.67 يورو (84 دولارا) لكل ميغاواط/ساعة خلال تعاملات اليوم، حسب بلومبيرغ.

وتترقب السوق ما إذا كانت المفاوضات ستتيح استئناف الملاحة في هرمز. وحسب بلومبيرغ، قالت إيران إنها لن تخفف شروطها لفتح المضيق بعدما رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أحدث مقترحاتها، في حين أشار ترمب إلى إمكان استئناف المحادثات هذا الأسبوع.

وتتجاوز آثار تعطل المضيق حجم الشحنات التي تستوردها أوروبا مباشرة من الخليج، إذ كان يمر عبره نحو خُمس الإمدادات العالمية من الغاز المسال، حسب وكالة الطاقة الدولية، ويزيد استمرار الاضطراب المنافسة بين المشترين الأوروبيين والآسيويين على الشحنات المتاحة، بينما تسعى الدول الأوروبية إلى ملء مخزوناتها قبل موسم التدفئة.

وتبلغ نسبة امتلاء مخزونات الغاز الأوروبية نحو 71%، مقابل متوسط موسمي لـ5 سنوات يبلغ 87%، في حين تتجاوز النسبة في ألمانيا 57% بقليل.

ورغم انخفاض المخزونات، أكدت المفوضية الأوروبية الجمعة أن إمدادات الاتحاد لا تزال مستقرة، وأنها تواصل مراقبة استعدادات الشتاء.

وقال رئيس تداول السلع في شركة أكسبو السويسرية ماركو سالفرانك لبلومبيرغ إن الأسعار قد تتجاوز 100 يورو (114.03 دولارا) لكل ميغاواط/ساعة هذا الشتاء إذا تزامن تعطل الإمدادات مع موجات برد شديدة في أوروبا وآسيا.

ورأى أن حل أزمة العبور قد يدفعها للهبوط، لكن استمرار الضبابية قد يحول دون عودتها سريعا إلى مستويات ما قبل الحرب، التي كانت دون 30 يورو (34.21 دولارا).