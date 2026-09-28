اقتصاد|طاقة|هولندا

أسعار الغاز الأوروبي ترتفع ترقبا لمسار حرب إيران

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LUBMIN, GERMANY - DECEMBER 16: Police watch as a tugboat pulls the "Neptune," a Norwegian-flagged FSRU ship, backwards into Lubmin Port to a new terminal for importing liquified natural gas (LNG) on December 15, 2022 in Lubmin, Germany. The Neptune is a floating facility for converting LNG back into gaseous form. The ship will enable Germany to use the existing Nord Stream 1 landing point, which had previously been used to import natural gas from Russia via the Nord Stream 1 underwater pipeline, for pumping natural gas arriving by ship into the German natural gas pipeline network. Germany is building several LNG terminals along its northern coasts as it seeks new ways of importing gas now that supplies from Russia have mostly stopped. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)
المفوضية الأوروبية قالت إن إمدادات الغاز الاتحاد لا تزال مستقرة (غيتي)
Published On 28/9/2026

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا اليوم الاثنين مع ترقب المتعاملين تطورات المحادثات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بعد تراجع بأكثر من 9% خلال الأسبوع الماضي.

وزادت العقود الهولندية لأقرب استحقاق، وهي المعيار الأوروبي لأسعار الغاز، بنسبة 2.2% إلى 73.67 يورو (84 دولارا) لكل ميغاواط/ساعة خلال تعاملات اليوم، حسب بلومبيرغ.

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وتترقب السوق ما إذا كانت المفاوضات ستتيح استئناف الملاحة في هرمز. وحسب بلومبيرغ، قالت إيران إنها لن تخفف شروطها لفتح المضيق بعدما رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أحدث مقترحاتها، في حين أشار ترمب إلى إمكان استئناف المحادثات هذا الأسبوع.

وتتجاوز آثار تعطل المضيق حجم الشحنات التي تستوردها أوروبا مباشرة من الخليج، إذ كان يمر عبره نحو خُمس الإمدادات العالمية من الغاز المسال، حسب وكالة الطاقة الدولية، ويزيد استمرار الاضطراب المنافسة بين المشترين الأوروبيين والآسيويين على الشحنات المتاحة، بينما تسعى الدول الأوروبية إلى ملء مخزوناتها قبل موسم التدفئة.

وتبلغ نسبة امتلاء مخزونات الغاز الأوروبية نحو 71%، مقابل متوسط موسمي لـ5 سنوات يبلغ 87%، في حين تتجاوز النسبة في ألمانيا 57% بقليل.

ورغم انخفاض المخزونات، أكدت المفوضية الأوروبية الجمعة أن إمدادات الاتحاد لا تزال مستقرة، وأنها تواصل مراقبة استعدادات الشتاء.

وقال رئيس تداول السلع في شركة أكسبو السويسرية ماركو سالفرانك لبلومبيرغ إن الأسعار قد تتجاوز 100 يورو (114.03 دولارا) لكل ميغاواط/ساعة هذا الشتاء إذا تزامن تعطل الإمدادات مع موجات برد شديدة في أوروبا وآسيا.

ورأى أن حل أزمة العبور قد يدفعها للهبوط، لكن استمرار الضبابية قد يحول دون عودتها سريعا إلى مستويات ما قبل الحرب، التي كانت دون 30 يورو (34.21 دولارا).

المصدر: الجزيرة + بلومبيرغ

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