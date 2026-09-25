شركة فولاذ أوروبية كبرى تختبر تقنية جديدة لاستخلاص معدن إستراتيجي

تختبر شركة أوتوكومبو الفنلندية، إحدى كبرى شركات إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ في أوروبا، طريقة جديدة لاستخلاص معدن الكروم، يمكن أن تساعد في بناء سلسلة إمداد غربية لمعدن نادر يدخل في صناعة الفولاذ ومحركات الطائرات وتوربينات الغاز.

لكن النجاح التجاري للتقنية يتوقف على إثبات جدواها خارج المختبر، وقدرتها على منافسة طرق الإنتاج القائمة، ويصنف الكروم ضمن المعادن الإستراتيجية الحرجة.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن التقنية تستخدم الكبريت لفصل الكروم عن أكاسيد الحديد، بدلا من الاعتماد على الفحم المستخدم في عمليات الإنتاج التقليدية، وتأمل الشركة أن تنتج بها مواد أعلى نقاء وأقل انبعاثا، وأن توسع استخدامها لاحقا إلى معادن أخرى، بينها النيكل.

وتكتسب التجربة أهمية خاصة، لأن أوتوكومبو تدير منجم كيمي في فنلندا، الذي تصفه بأنه منجم خام الكروم الوحيد داخل الاتحاد الأوروبي، ويمنحها ذلك مصدرا محليا للخام، بينما تسعى إلى تطوير وسيلة لإنتاج درجات أعلى قيمة من الكروم وسبائكه.

منتج أعلى قيمة

يُستخرَج الكروم من خام الكروميت، ثم يُستخدَم في إنتاج سبيكة الحديد والكروم التي تمنح الفولاذ المقاوم للصدأ قدرته على مقاومة التآكل، وتقول أوتوكومبو إن عمليتها الجديدة قد ترفع نسبة الكروم في المنتج النهائي، وتتيح استخلاص معادن من مواد كان يُتعامل معها بوصفها مخلفات صناعية.

وحسب ما نقلته "فايننشال تايمز" عن المدير التقني للشركة، ستيفان إردمان، فإن التقنية قد تقلل ارتباط نقاء المنتج بنسبة الكروم الموجودة في الخام.

وقالت الشركة في إعلانها عن التقنية إنها تطورها منذ 2021، مستفيدة جزئيا من ترخيص غير حصري لبراءة اختراع من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومن المقرر تشغيل مصنع تجريبي في ولاية نيوهامبشير الأمريكية خلال النصف الأول من 2027، قبل إنشاء مصنع صناعي في الولايات المتحدة أو أوروبا يستهدف بدء العمل عام 2030.

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ووفق فايننشال تايمز، استثمرت أوتوكومبو 45 مليون دولار في تطوير الطريقة منذ 2021، وتقدر الشركة أن بيع المنتجات الثانوية قد يخفض تكاليف التشغيل والاستثمار بأكثر من 30%، لكن هذه التقديرات لا تزال مرتبطة بمشروع لم يصل بعد إلى مرحلة الإنتاج التجاري.

سباق الإمدادات وكلفة الصناعة

ويتسع السباق العالمي لتأمين المعادن اللازمة للصناعات المتقدمة، لا سيما العناصر الأرضية النادرة المستخدمة في السيارات الكهربائية والصناعات الدفاعية، وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، تستحوذ الصين على أكثر من 90% من تكرير العناصر اللازمة للمغانط ونحو 95% من تصنيعها.

تندرج التجربة في مسعى أوروبي أوسع لتقليل الاعتماد على سلاسل إمداد مركزة خارج القارة، ويستهدف قانون المواد الخام الحرجة للاتحاد الأوروبي بحلول 2030 استخراج 10% من الاحتياجات السنوية للمعادن الإستراتيجية داخل الاتحاد، ومعالجة 40% منها وإعادة تدوير 25%، وألا يأتي أكثر من 65% من احتياجات أي منها من بلد واحد خارج الاتحاد.

غير أن القائمة الأوروبية الحالية لا تُدرج الكروم ضمن المواد المصنفة حرجة، خلافا للنيكل المُستخدم في البطاريات، ولذلك لا تنطبق الأهداف المحددة لهذه المواد تلقائيا على مشروع الكروم، وإن كان تطويره ينسجم مع توجه أوسع لبناء قدرات صناعية محلية وتنويع مصادر التوريد.

ويبقى السعر عقبة أمام أي تقنية جديدة، فالمفوضية الأوروبية تُعَد ارتفاع تكاليف الطاقة والمنافسة العالمية من أبرز الضغوط على صناعات الفولاذ والمعادن والكيماويات في القارة، كما تقر بأن نقل التقنيات الأقل انبعاثا من مرحلة الابتكار إلى الإنتاج التجاري يحتاج إلى استثمارات وسوق قادرة على شراء منتجاتها.

وتسعى أوتوكومبو كذلك إلى إيجاد قيمة لمخرجات عملياتها الحالية، فقد أعلنت تعاونا مع شركة نورسك إي-فيول لدراسة استخدام أول أكسيد الكربون الناتج من إنتاج سبيكة الحديد والكروم في تصنيع 80 ألفا إلى 100 ألف طن سنويا من وقود الطيران المستدام.

والمشروع منفصل عن مصنع استخلاص الكروم التجريبي، كما أن المضي فيه مشروط بنتائج دراسة الجدوى وقرار الاستثمار.