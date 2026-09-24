برميل النفط يرتفع 4 دولارات عقب تعثر محادثات أمريكا وإيران

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس أربعة دولارات للبرميل مع غياب مؤشرات على تقدم المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار القلق بشأن حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وزادت حالة عدم اليقين في سوق الوقود بعد تقارير عن احتمال حظر أمريكي لصادرات الديزل، رغم نفي البيت الأبيض تلك التقارير.

ووقت كتابة هذه السطور صعدت عقود خام برنت تسليم نوفمبر/تشرين الثاني إلى 107.10 دولارات للبرميل، بعد أن لامست 106.50 دولارات في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي بـ3.48 دولارات إلى 95.64 دولارا.

وذكرت رويترز أن طهران وواشنطن لا تزالان مختلفتين بشأن شروط إنهاء الحرب، بينما نقلت عن مسؤول إيراني وصفته بالرفيع أن بلاده تراجع الرد الأمريكي على مقترحاتها، وفي مقدمتها رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية وإعادة فتح مضيق هرمز.

جاء ارتفاع برنت خلال الجلسة وسط تقارير عن منح إيران الولايات المتحدة أسبوعا للاستجابة لمطالب أعلنتها سابقا.

كان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد قال في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء إن بلاده مستعدة للتفاوض، لكنها ترفض الضغوط، وربط أمن الملاحة في هرمز بمراعاة حرية الملاحة وأمن الدول المطلة عليه، حسب الرئاسة الإيرانية.

الديزل والمخزونات الأمريكية

تراجعت العقود الأوروبية للديزل اليوم عن مستويات قياسية بلغتها، وسط ترقب موقف واشنطن من صادرات الوقود، ونقلت رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض نفيه تقريرا عن إعداد حظر لمدة 90 يوما على صادرات الديزل، بينما قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن الاتحاد قلق من أثر مثل هذه الخطوة إذا اتُّخذت.

وقدرت وكالة الطاقة الدولية أن صافي صادرات الديزل من دول الخليج بلغ 390 ألف برميل يوميا في أغسطس/آب، أي ما يزيد قليلا على ربع مستواه قبل الحرب، مع استمرار القيود على حركة الناقلات عبر هرمز.

إعلان

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات النفط الخام 3 ملايين برميل إلى 426.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر/أيلول، في حين تراجعت مخزونات المقطرات، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بنحو 428 ألف برميل إلى 107.4 ملايين برميل.

وقبل اضطراب الملاحة، كان يمر عبر مضيق هرمز نحو 20 مليون برميل من النفط يوميا، بما يعادل قرابة خُمس الاستهلاك العالمي من السوائل النفطية، وفق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية؛ لذلك يبقى مسار التفاوض وحركة الشحن عاملين مؤثرين في أسعار الخام والوقود.