سوريا تطلق أول بطاقة دفع محلية للاستخدام الدولي

أعلن مصرف سوريا المركزي ومجموعة QNB اليوم الاثنين إطلاق أول بطاقة دفع إلكتروني مصدرة محليا في سوريا وقابلة للاستخدام دوليا، من خلال QNB سوريا وبالتعاون مع شركة ماستركارد، في خطوة تنقل منظومة المدفوعات السورية من قبول البطاقات الأجنبية إلى إصدار بطاقات مرتبطة بالشبكات العالمية.

وقال مصرف سوريا المركزي إن إطلاق البطاقة جرى بحضور حاكم المصرف محمد صفوت رسلان، بعد إعادة ربط منظومة المدفوعات السورية بشبكة ماستركارد، وتنفيذ أول معاملة داخل البلاد باستخدام بطاقة دولية من الشركة منذ أكثر من 15 عاما.

وأوضحت مجموعة QNB أن البطاقة الجديدة تتيح لعملاء QNB سوريا المؤهلين إجراء مدفوعات آمنة دوليا والوصول إلى شبكة ماستركارد العالمية، مشيرة إلى نجاح معالجة أول عملية دفع باستخدام البطاقة المصدرة حديثا عبر جهاز نقطة بيع دولي.

وسيطرح المصرف البطاقة على مراحل وبصورة منضبطة، بما يتناسب مع الجاهزية التشغيلية، ورهنا باستيفاء المتطلبات التنظيمية والحصول على الموافقات اللازمة، ولم يحدد البيان حتى الآن شروط أهلية العملاء أو رسوم إصدار البطاقة واستخدامها، أو العملات التي يمكن تغذيتها بها وحدود الإنفاق والسحب.

وقال رسلان إن إصدار بطاقة محلية مزودة بإمكانات الاستخدام الدولي يمثل خطوة مهمة لتوسيع الوصول إلى الخدمات المصرفية الرقمية، وتعزيز ترابط القطاعين المصرفي والنقدي، وتمكين الأفراد والشركات من الاستفادة من أدوات الدفع الحديثة، بما يدعم النشاط الاقتصادي وتطوير منظومة المدفوعات في سوريا.

من القبول إلى الإصدار

يمثل الإعلان الجديد المرحلة الثانية من إعادة ربط السوق السورية بالمدفوعات العالمية. ففي مايو/أيار الماضي، أعلنت مجموعة QNB إطلاق خدمات قبول بطاقات الدفع الدولية والحلول الرقمية في سوريا، بما يسمح للتجار المؤهلين بتلقي مدفوعات حاملي البطاقات الأجنبية.

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وفي 26 أغسطس/آب الماضي، أعلنت المجموعة إتمام أول معاملة دفع دولية متكاملة باستخدام بطاقة ماستركارد أجنبية لدى نقطة بيع تابعة لـQNB سوريا، شملت اعتماد العملية وتسويتها وتحويل قيمتها إلى التاجر عبر النظام المصرفي.

وأتاحت تلك الخدمة للتجار المؤهلين، ومنهم الجهات الحكومية والشركات العاملة في قطاعات الضيافة والسياحة وتجارة التجزئة، قبول بطاقات ماستركارد الدولية عبر أجهزة نقاط البيع التابعة للمجموعة، مع اعتماد نهج تدريجي لضم مزيد من التجار والقطاعات.

أما الخطوة الجديدة فتوسع نطاق الخدمة في الاتجاه المعاكس، إذ لم تعد المنظومة تقتصر على تمكين الزوار وحاملي البطاقات الأجنبية من الدفع داخل سوريا، بل باتت تتيح لعملاء مؤهلين لدى QNB سوريا الحصول على بطاقات مصدرة محليا وقابلة للاستخدام عبر شبكة ماستركارد خارج البلاد.

وقال رئيس مجلس إدارة QNB سوريا خالد أحمد السادة إن العملاء والشركات في البلاد أصبحوا، للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاما، قادرين على الاستفادة من خدمات الدفع الدولية، سواء عبر قبول البطاقات المصدرة خارجيا أو استخدام بطاقات QNB سوريا المحلية ذات الإمكانات الدولية.

الإطار التنظيمي

استندت هذه الخطوات إلى القرار رقم 259، الذي أصدرته لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي في 4 مايو/أيار الماضي، وسمح للمصارف وشركات الدفع الإلكتروني المرخصة بالتعامل مع أنظمة وشركات الدفع العالمية لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني.

ويشمل الإطار التنظيمي متطلبات الترخيص والامتثال والتسوية والأمن السيبراني وحماية البيانات، ولا يقصر التعامل على شركة بعينها، بل يتيح الارتباط بمختلف شبكات الدفع العالمية والإقليمية المؤهلة، وفقا للمتطلبات والضوابط التي يعتمدها المصرف المركزي.

وتعود الخطوة التأسيسية للمشروع إلى سبتمبر/أيلول 2025، عندما وقعت ماستركارد ومصرف سوريا المركزي مذكرة تفاهم لتطوير البنية التحتية للمدفوعات الوطنية، وبحث التكامل بين البنوك والمؤسسات المالية، ونقل الخبرات التقنية، وتعزيز الشمول المالي.

وقال المركزي إنه يعمل حاليا على مسارين متوازيين، أولهما تطوير البنية الوطنية للمدفوعات والخدمات المالية الإلكترونية، والثاني إعادة ربط القطاع المصرفي والنقدي السوري بشبكات الدفع العالمية، بما يوسع خيارات الدفع ويعزز قابلية التشغيل البيني ويقلل الاعتماد على المعاملات النقدية.