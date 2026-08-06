طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع إلى 199 ألفا الأسبوع الماضي

ارتفع عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، مع استمرار مستويات تسريح العمال ضمن نطاق يعد منخفضا تاريخيا، بما يعكس استمرار متانة سوق العمل الأمريكية رغم التحديات الاقتصادية، وفقا لبيانات من وزارة العمل الأمريكية نقلتها وكالة أسوشيتد برس.

وأظهرت البيانات أن طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفعت بمقدار ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في الأول من أغسطس/آب لتصل إلى 199 ألف طلب، بعد تعديل قراءة الأسبوع السابق بالزيادة إلى 198 ألف طلب.

وتعد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية من أبرز المؤشرات التي تتابعها الأسواق لقياس وتيرة تسريح العمال، كما توفر مؤشرا مبكرا على أوضاع سوق العمل واتجاهات النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس.

زيادة الإنتاجية

في سياق آخر، نمت إنتاجية العمال في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني من العام، ومن المرجح تحقيق مكاسب إضافية مع استثمار الشركات في الذكاء الاصطناعي، وهو ما يُتوقع أن يسهم في احتواء تضخم الأجور.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن إنتاجية القطاع غير الزراعي، التي تقيس الناتج لكل ساعة عمل لكل عامل، ارتفعت بمعدل سنوي يبلغ 1.4% في ربع السنة الماضي، وذلك بعد أن سجلت نموا 0.8% في قراءة معدلة بالزيادة في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن تنمو الإنتاجية بمعدل 0.6% بعد أن سجلت زيادة 0.3% في الربع الأول، وفق البيانات المعلنة سابقا.

ونمت الإنتاجية بمعدل 2.2% مقارنة بالعام الماضي، في حين نمت 2.1% من الربع الرابع من 2019 حتى الربع الثاني من 2026. ويتوقع خبراء الاقتصاد وصانعو السياسات أن يؤدي التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز الإنتاجية والحد من التضخم من خلال خفض تكاليف العمالة.

إعلان

وارتفعت تكاليف العمالة للوحدة، أي تكلفة العمالة لكل وحدة إنتاج، 1.3% في الربع الماضي، بعد أن زادت بالمعدل نفسه في قراءة معدلة بالخفض في الربع الأول.

وتوقع خبراء اقتصاد زيادة تكاليف العمالة للوحدة 2.1% في الربع الماضي بعد نمو بلغ 1.8% وردت عنه تقارير سابقة في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار.

وارتفعت تكاليف العمالة بمعدل 1.4% مقارنة بالعام الماضي، وزاد الأجر بالساعة 2.7% في الربع الماضي، بمعدل 3.7% مقارنة بالعام الماضي.