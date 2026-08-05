أول نتائج فصلية منذ الإدراج.. إيرادات سبيس إكس تقفز إلى 7.8 مليارات دولار في الربع الثاني

ارتفعت إيرادات شركة سبيس إكس الأمريكية بنسبة 91.9% على أساس سنوي إلى 7.81 مليارات دولار في الربع الثاني من 2026، مدفوعة بتضاعف اشتراكات ستارلينك وتسارع أعمال الذكاء الاصطناعي، في أول نتائج مالية تعلنها الشركة منذ إدراج أسهمها في يونيو/حزيران الماضي.

وتجاوزت الإيرادات توقعات المحللين البالغة 6.93 مليارات دولار، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن، بفارق يقارب 13%.

ووقت كتابة هذه السطور، تراجع سهم سبيس إكس 6.61% إلى 117.16 دولارا.

وحسب النتائج المالية المنشورة اليوم الثلاثاء انكماش صافي الخسارة بنسبة 46.3% إلى 541 مليون دولار، مقابل 1.01 مليار دولار في الربع المقابل من العام الماضي، في حين تراجعت خسارة السهم إلى 0.09 دولار من 0.34 دولار.

وانخفضت الخسارة التشغيلية بنسبة 85.3% إلى 143 مليون دولار، رغم ارتفاع التكاليف والمصروفات بنسبة 57.8% إلى 7.96 مليارات دولار.

ستارلينك تتصدر

ظل قطاع الاتصال، الذي يضم ستارلينك، أكبر مصادر دخل الشركة، إذ ارتفعت إيراداته بنسبة 65.8% إلى 4.29 مليارات دولار، بما يعادل نحو 55% من إجمالي الإيرادات.

وارتفعت إيرادات خدمات الأفراد بنسبة 44% إلى 2.49 مليار دولار، بينما تضاعفت تقريبا إيرادات الشركات والحكومات إلى 1.81 مليار دولار من 867 مليون دولار قبل عام.

وسجل عدد اشتراكات ستارلينك 12 مليونا بنهاية يونيو/حزيران، مقابل 6 ملايين قبل عام و10.3 ملايين في نهاية الربع الأول. لكن متوسط الإيراد الشهري للمشترك انخفض بنسبة 22.4% إلى 66 دولارا، نتيجة التوسع الدولي وطرح خطط أقل سعرا.

وتضم شبكة الشركة أكثر من 10.2 آلاف قمر صناعي في المدار الأرضي المنخفض، وتقدم خدماتها في 167 دولة وإقليما وسوقا.

إنفاق قياسي

سجل قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي يشمل إكس إيه آي ونموذج غروك ومنصة إكس والبنية الحاسوبية، أسرع نمو، إذ قفزت إيراداته بنسبة 247.5% إلى 2.56 مليار دولار، لتشكل نحو ثلث إيرادات سبيس إكس.

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وارتفعت إيرادات حلول الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية إلى 2.19 مليار دولار من 311 مليون دولار، مدعومة بخدمات الحوسبة السحابية وزيادة اشتراكات غروك وإكس، بينما تراجعت إيرادات الإعلانات إلى 367 مليون دولار.

ووقعت الشركة اتفاقيات حوسبة سحابية بقيمة تعاقدية تبلغ 14.1 مليار دولار، تشمل إيرادات ستسجل خلال فترات لاحقة. ورغم النمو، تكبد القطاع خسارة تشغيلية قدرها 1.26 مليار دولار، مقابل 1.52 مليار دولار قبل عام.