مخزوناتها في أدنى مستوى.. كيف ستواجه أوروبا تراجع صادرات الغاز المسال؟

تواجه القارة الأوروبية تحديات متزايدة في تأمين إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال، بسبب التداعيات التي تفرضها الحرب الأمريكية على إيران، لكنّ خبراء يرون أن الأوضاع لم تصل إلى مستوى حرج في الوقت الراهن بسبب احتمالات تراجع الاعتماد على المخزون الإستراتيجي.

ووصلت مخزونات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال مطلع الشهر الجاري إلى 57%، وهو أدنى مستوى في هذا التوقيت من العام منذ عام 2009.

وبينما يتسابق الأوروبيون على الغاز، تتوقع "غولدمان ساكس" وصول الأسعار إلى 100 يورو (نحو 116 دولارا) لكل ميغاواط/ساعة بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل، مقابل 55 يورو (نحو 64 دولارا) حاليا.

ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، غيرت أوروبا خريطة وارداتها من الغاز، فقلصت الاعتماد على روسيا واتجهت نحو الغاز المسال المنقول عبر السفن، كما زادت اعتمادها على دول مثل النرويج والولايات المتحدة وأذربيجان.

وأربكت الحرب الإيرانية سوق الغاز العالمية بعدما عطلت نحو 20% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال، وزاد التنافس على شحنات الغاز المتاحة، فيما استفادت الولايات المتحدة من هذا الوضع حيث زادت صادراتها من الغاز المسال لتستحوذ على 60% من واردات أوروبا خلال الربع الأول من العام الجاري.

الوضع ليس خطيرا

لكنّ كبير المحللين بشركة "ريستاد إنرجي" النرويجية، كريستوف هالسر، يرى أن الأوروبيين لا يزالون يملكون قدرة استيعابية أكبر للغاز الطبيعي المسال بالنظر إلى ما كانوا عليه في عام 2022، فضلا عن الإمدادات التي لا تزال تصل من الشرق الأوسط وكذلك الولايات المتحدة.

وفي تحليل للجزيرة، قال هالسر إن الأزمة الحالية لن تؤدي إلى استبدال مورد بآخر، إذ توجه الولايات المتحدة كثيرا من شحناتها لآسيا، لكون الأمر مقرونا بالعرض والطلب، بيد أنه استبعد حدوث أزمة في المدى القريب حيث سيتراجع السحب من المخزون مع تراجع درجات الحرارة.

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بالتالي، يرى هالسر أن تدخل أوروبا في هذا الصراع ليس من مصلحتها، خصوصا أن طلبها على الغاز في هذه الأزمة أقل بنسبة 20% مما كان عليه عندما اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية.

وكانت أسعار الطاقة قد تراجعت مع تزايد احتمالات توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق بشأن عودة الملاحة بمضيق هرمز، حيث انخفض خام برنت بأكثر من 5% وصولا إلى 79 دولارا للبرميل، فيما انخفض سعر الغاز الأوروبي بنحو 4% إلى نحو 55 يورو (نحو 64 دولارا) لكل ميغاواط/ساعة.