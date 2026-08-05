اقتصاد|تركيا

صفقة صلاح ترفع سهم طرابزون سبور والأسواق تبدو أكثر حذرا

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ستقبال جماهيري كبير لمحمد صلاح Egyptian football star Mohamed Salah arrives in Istanbul ISTANBUL, TURKIYE AUGUST 5: Egyptian football star Mohamed Salah, who has reached a transfer agreement with Trabzonspor, is welcomed by fans upon his arrival at Istanbul Airport in Istanbul, Turkiye, on August 5, 2026. Salah arrived in the city to complete the formalities of his move to the Turkish Super Lig club. Cemal Yurttas / Anadolu Istanbul Turkey. Editorial use only. Please get in touch for any other usage. PUBLICATIONxNOTxINxTURxUSAxCANxUKxJPNxITAxFRAxAUSxESPxBELxKORxRSAxHKGxNZL Copyright: x2026xAnadoluxCemalxYurttasx
صفقة محمد صلاح واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ الدوري التركي الحديث (الأناضول)
Published On 5/8/2026
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آخر تحديث: 18:13 (توقيت مكة)

ارتفع سهم طرابزون سبور للاستثمارات الرياضية في بورصة إسطنبول خلال تعاملات الأربعاء، بالتزامن مع إتمام تعاقد النادي مع النجم المصري محمد صلاح في صفقة انتقال حر، وسط تداولات كثيفة عكست اهتمام المستثمرين بالصفقة، لكنها لم تدفع السهم إلى تحقيق القفزة التي شهدها خلال أسابيع المضاربات السابقة.

وصعد السهم بنحو 2.04% إلى ليرة واحدة، بعدما تراوح خلال الجلسة بين 0.98 و1.06 ليرة، بينما بقي أقل بكثير من أعلى مستوى سجله خلال الـ12 شهرا الماضية عند 1.48 ليرة.

ويشير ذلك إلى أن جزءا كبيرا من التفاؤل المرتبط بالصفقة كان قد انعكس بالفعل على السعر قبل الإعلان الرسمي، في نمط معتاد بأسواق المال يُعرَف بـ"اشترِ على الشائعة وبِع عند الخبر".

ويعكس الأداء المحدود للسهم طبيعة أسهم الأندية الرياضية، التي تتحرك غالبا بدافع التوقعات أكثر من تأثير الإعلان نفسه. ويترقب المستثمرون الآن قدرة الصفقة على تعزيز الإيرادات التجارية للنادي، عبر الرعاية ومبيعات القمصان والإيرادات المرتبطة بالمشاركة الأوروبية، أكثر من الاكتفاء بزخمها الإعلامي.

TOPSHOT - Egyptian forward Mohamed Salah arrives at Istanbul Ataturk Airport to complete his transfer to Turkish football club Trabzonspor in Istanbul on August 5, 2026. (Photo by Ozan KOSE / AFP)
القيمة التجارية لمحمد صلاح تتجاوز حدود الأداء الفني داخل الملعب (الفرنسية)

 

وانضم صلاح، البالغ من العمر 34 عاما، إلى طرابزون سبور في صفقة انتقال حر، بعد نهاية مسيرته مع ليفربول الإنجليزي التي امتدت 9 أعوام. وبموجب العقد الذي يمتد لعامين سيحصل النجم المصري على راتب سنوي يبلغ 17 مليون يورو (نحو 18.4 مليون دولار)، من دون أن يكشف النادي عن تفاصيل المكافآت أو البنود المالية الإضافية مثل حقوق بيع القميص.

ويُعَد صلاح أحد أبرز لاعبي جيله، بعدما أمضى 9 مواسم مع ليفربول سجل خلالها 257 هدفا في 442 مباراة، وأسهم في إحراز لقب دوري أبطال أوروبا ولقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل اختياره خوض تجربة جديدة مع طرابزون سبور.

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ويأمل النادي، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري التركي وتأهل إلى الدوري الأوروبي 2026-2027، أن تتحول الصفقة إلى مكاسب رياضية وتجارية طويلة الأجل، في وقت تبقى فيه أسهم الأندية المدرجة من أكثر الأدوات المالية تأثرا بنتائج المباريات، والتأهل القاري، وصفقات اللاعبين الكبار.

المصدر: الجزيرة + وكالات

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