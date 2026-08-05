تحرك الأسواق.. جدل بشأن خدمة الوصول المبكر لمنشورات ترمب

أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم مقابل الاطلاع المبكر على منشوراته في منصته "تروث سوشيال" -التي كثيرا ما تؤثر في حركة الأسواق المالية- تساؤلات جديدة عن تضارب المصالح، في ظل ولاية ثانية طالتها انتقادات واسعة بسبب المكاسب المالية التي حققتها عائلته.

ويُتهم ترمب بتحقيق ثروة طائلة بمليارات الدولارات خلال ولايته الرئاسية الثانية من خلال استثماراته في العملات المشفرة، والصفقات العقارية، وتداولات في الأسهم، وعائدات تسويات قضائية، شأنه شأن أفراد أسرته.

وأطلقت مجموعة "ترمب ميديا آند تكنولوجي" السبت خدمة جديدة باسم "تروث إيه بي آي" (Truth API) تتيح للمشتركين الوصول إلى منشورات الرئيس قبل الجمهور بثوان.

وقد تمنح هذه الخطوة شركات التداول الأسرع فرصةً للاستجابة قبل غيرها للأخبار التي تحرك الأسواق.

تأثير القرارات الكبرى

ويستخدم ترمب المنصة ليس لنشر تعليقات سياسية فحسب، بل أيضا لإعلان قرارات كبرى، تتراوح بين مستجدات الحرب على إيران والرسوم الجمركية، وهي تصريحات يمكن أن تؤدي فورا إلى ارتفاع أسعار الأصول في الأسواق أو انخفاضها.

وذكر موقع أكسيوس الإخباري أن رسوم الاشتراك الشهرية للحصول على خدمة الوصول المبكر تتراوح بين 60 ألفا و100 ألف دولار، في حين أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن 5 شركات متخصصة في التداول اشتركت في الخدمة بعد وقت قصير من إطلاقها.

تعليقا على ذلك، قال أرت هوغان المحلل لدى "بي رايلي ويلث مانجمنت" لوكالة الصحافة الفرنسية إن الهدف من الخدمة هو "منح المستثمرين الأسرع وخوارزميات التداول أفضلية زمنية ولو بفارق جزء من الثانية".

وكانت شبكة "سي إن بي سي" قالت إن هذه الخدمة الجديدة ستوفر مصدر دخل إضافيا لمجموعة ترمب الإعلامية في الوقت الذي تواجه فيه منافسة حادة من منصات التواصل الأكبر حجما.

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وأشارت إلى أن بعض منشورات ترمب على تروث سوشيال أدت إلى صدمة في الأسواق العالمية مثل الإعلان عن الرسوم الجمركية، في ما وصفه ترمب "بيوم التحرير"، أو فرض قيود تجارية على الصين، مما جعلها محل اهتمام كبير من قبل المؤسسات المالية والمتداولين في البورصات.

اتهامات باستغلال المنصب

واعتبر منتقدون أن الأمر يثير مخاوف تتعلق بالفساد واستغلال المنصب.

وأعلن السيناتور الديمقراطي مارك وورنر أنه قدم مشروع قانون لضمان "وصول جميع الأمريكيين بشكل متساو ومجاني إلى الإعلانات العامة الصادرة عن المسؤولين الحكوميين".

كما دعا كل من السيناتورة إليزابيث وارن والسيناتور آدم شيف الأسبوع الماضي إلى فتح تحقيق تشرف عليه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في ما وصفاه بأنه "استغلال صارخ لمنصب الرئيس لتحقيق منفعة شخصية".

وكان ترمب أظهر بعد ساعات من إطلاق الخدمة مدى تأثير منشوراته في الأسواق، عندما أعلن السبت تراجعه عن خطة لمهاجمة إيران، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط.

وقالت أستاذة القانون في جامعة كولورادو والمتخصصة في تنظيم أسواق المال، آن ليبتون، إن الرئيس الأمريكي يدرك قيمة تصريحاته، مضيفة أن زيادة تأثيرها على الأسواق تجعل خدمته الجديدة أكثر قيمة.

وأضافت أن "هذا يمنح ترمب دافعا لنشر رسائل تحرك الأسواق، بغض النظر عما إذا كانت تخدم المصلحة العامة الأمريكية".

في المقابل، رفض ترمب هذه الانتقادات، وأشار سابقا إلى المكاسب التي حققها من استثماراته في العملات المشفرة، معتبرا أن الجميع يستفيدون من ازدهار الأسواق منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته "سي إن إن/إس إس آر إس" أواخر يوليو/تموز الماضي أن 64% من المستطلَعين يرون أن ترمب "تمادى أكثر مما ينبغي" في السعي وراء مصالحه المالية الشخصية في أثناء وجوده في البيت الأبيض.

ثروة طائلة