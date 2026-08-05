تاس: روسيا تقيد عبور لحوم الدواجن الأوروبية عبر أراضيها

أعلنت روسيا فرض قيود مؤقتة على عبور لحوم الدواجن ومنتجاتها القادمة من دول الاتحاد الأوروبي عبر أراضيها بدءا من 5 أغسطس/آب، في خطوة قالت إنها تستهدف منع انتشار الأمراض الحيوانية وحماية المستهلكين، وذلك على خلفية ضبط شحنة وصفتها بأنها غير قانونية.

وأوضحت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية أن القرار جاء بعد اكتشاف شحنة من مخلفات الدواجن، زُعم أنها ألمانية المنشأ، دخلت عبر بولندا وكانت في طريقها إلى أوزبكستان باستخدام شهادات بيطرية مزورة، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

وأضافت الهيئة أن الشحنة عبرت حدود الاتحاد الجمركي على متن شاحنة تحمل لوحات تسجيل بولندية، وأظهرت مراجعة أنظمة المعلومات التابعة لها وردّ السلطات البيطرية الألمانية أن المنتجات مجهولة المصدر، الأمر الذي دفع موسكو إلى مخاطبة السلطات الأوزبكية لتحديد مصدر الشحنات غير القانونية والجهة المرسلة لها.

وأشارت الهيئة إلى أنها ستسمح بعبور الشحنات التي جرى اعتمادها وإرسالها قبل الخامس من أغسطس/آب، على أن يكتمل عبورها عبر الأراضي الروسية في موعد أقصاه السادس من أغسطس/آب.

وذكرت أن القيود ستظل سارية إلى حين إجراء مباحثات مع المفوضية الأوروبية عقب انتهاء التحقيقات المتعلقة بالمخالفات التي رُصدت، وذلك لتقييم الإجراءات اللاحقة في ضوء نتائجها.