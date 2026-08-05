بكين تعاقب كيانات أمريكية وتشدد قيود تصدير المسيّرات

أعلنت وزارة التجارة الصينية، ⁠⁠اليوم الأربعاء، اتخاذ إجراءات مضادة ⁠⁠ضد 7 كيانات أمريكية ردا على قيود فرضتها ‌‌الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة على شركات صينية.

وذكرت الوزارة أنها ⁠⁠فتحت تحقيقا يتعلّق ⁠⁠بالأمن القومي بشأن واردات معدات طباعة ⁠⁠ونسخ مكتبية، ⁠⁠وعززت الرقابة ⁠⁠على تصدير المواد والتقنيات المتعلقة بالطائرات ‌‌المسيرة المتجهة إلى الولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة فرضت حظرا على الواردات القادمة من 43 شركة صينية، بدعوى تورطها في العمل القسري ضد الإيغور وأقليات مسلمة أخرى في إقليم شينغيانغ.

وبررت الولايات المتحدة موقفها بالسعي لقطع الطريق أمام السلع المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان.

ونددت وزارة التجارة الصينية وقتها بالقرار ووصفته بأنه عقوبة أحادية الجانب "لا تستند إلى أي أساس واقعي"، واعتبرت الخطوة الأمريكية بمثابة "ترهيب اقتصادي".

وليست هذه المرة الأولى التي تنتقد فيها الصين ما تسميه الإجراءات التقييدية الأمريكية أحادية الجانب.

ففي يوليو/تموز الماضي قالت بكين إن إطلاق الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة تحقيقا بشأن ما يُسمى "فائض الطاقة الإنتاجية" في الصين، بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، يُعد ممارسة نموذجية للأحادية ويقوض النظام الاقتصادي الدولي على نحو خطير.