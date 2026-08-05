النفط يتأرجح مع ترقب نتيجة محادثات أمريكا وإيران

تأرجح النفط اليوم الأربعاء بعد انخفاضه بشكل حاد في ⁠⁠جلستي التداول السابقتين، في وقت ينتظر فيه المستثمرون معرفة ما إذا كانت الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران واستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز ستحرز تقدما.

وانخفضت العقود الآجلة ⁠⁠لخام برنت بـ1.2% لتصل إلى 78.44 دولارا للبرميل في المعاملات المبكرة، قبل أن تعود إلى الارتفاع.

ويتداول برنت -وقت كتابة التقرير- عند 79.97 دولارا وفق موقع أويل برايس.

وهبطت العقود الآجلة لبرنت بأكثر من 12% منذ بداية الأسبوع.

وتراجعت ⁠⁠العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ1.4% إلى 74.70 دولارا للبرميل، قبل أن تقلص الخسائر.

ويتداول الخام الأمريكي حاليا عند 75.91 دولارا.

وبلغت خسائر العقود الآجلة للخام الأمريكي 11% منذ بداية الأسبوع.

وقالت قطر أمس الثلاثاء إن الوسطاء يحرزون تقدما في محاولة إنهاء الحرب، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط، رغم نفي طهران أن هناك ‌‌محادثات جارية مثلما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ووصل خام برنت عند التسوية أمس الثلاثاء إلى أقل من 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 13 يوليو/تموز الماضي.

وترى رئيسة قسم أبحاث السوق في "فيليب نوفا"، بريانكا ساشديفا، أنه "على الرغم من تلاشي علاوة الأخطار الجيوسياسية الفورية، فإن المشهد العام للإمدادات يستدعي الحذر".

وقالت "في حال فشل الجهود الدبلوماسية وتأثرت الإمدادات الفعلية في نهاية المطاف، فقد يكون التراجع الحالي قصير الأمد، إذ ستؤدي مستويات ⁠⁠المخزون المحدودة إلى تفاقم تأثير أي صدمة مستقبلية في الإمدادات".

وقبل اندلاع ⁠⁠الحرب، كان نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية يمر عبر المضيق، وفي شهر مارس/آذار الماضي وحده ارتفعت الأسعار بنسبة 50%.

وقال محللون من "آي جي" في مذكرة "يبدو أن نقطة الخلاف الرئيسية هي ما إذا ⁠⁠كانت إيران ستستمر في الإصرار على درجة من السيطرة على الممر المائي، وما إذا كانت الولايات المتحدة ستتمسك بموقفها وترفض ذلك".

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وقالت مصادر في السوق أمس الثلاثاء، نقلا عن بيانات معهد البترول ‌‌الأمريكي، إن مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية ارتفعت بعد أن انخفضت مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي.

وأفادت المصادر -التي طلبت عدم الكشف عن هويتها- بأن مخزونات النفط الخام ارتفعت بنحو 2.7 ‌‌مليون ‌‌برميل في الأسبوع المنتهي في 31 يوليو/تموز الماضي.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:30 بتوقيت غرينتش) اليوم الأربعاء.