الذهب يقود ارتفاعات المعادن النفيسة مع تراجع الدولار

ارتفع الذهب اليوم الأربعاء فوق 2% مع تراجع الدولار ليقود موجة صعود بسوق المعادن، في وقت يترقب فيه ⁠المتعاملون في ⁠السوق صدور بيانات الوظائف الأمريكية بحثا عن مؤشرات الخطوة التالية التي سيتخذها مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية.

وزاد الذهب ⁠في المعاملات الفورية 2.4% إلى 4175.5 دولارا للأوقية، وقت كتابة التقرير.

زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 2% ⁠إلى 4235.7 دولارا.

واستمر الدولار في التراجع، مما جعل المعادن المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وتركز الأنظار هذا الأسبوع على تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يوليو/تموز المقرر صدوره يوم الجمعة، في حين من المنتظر صدور تقرير التوظيف الصادر ‌عن شركة "إيه دي بي" في وقت لاحق من اليوم.

ومن الناحية الجيوسياسية، قالت قطر إن الوسطاء يحرزون تقدما في محاولة إنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية، رغم نفي طهران أن هناك محادثات جارية مثلما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط بسبب الصراع إلى تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي قد يضطر إلى رفع أسعار ⁠الفائدة للسيطرة على التضخم.

وتتراجع جاذبية الذهب عند ارتفاع ⁠أسعار الفائدة على الرغم من مكانته بوصفه وسيلة للتحوط ضد التضخم.

ويرى المتعاملون حاليا احتمالا بنسبة 57% لرفع أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأمريكي المقرر عقده في 15 ⁠و16 سبتمبر/أيلول المقبل.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفدرالي في فيلادلفيا، آنا بولسون، إنها تتبنى "فكرا منفتحا" بشأن مستقبل السياسة النقدية ⁠في ظل توقعات قد تستدعي رفع أسعار ⁠الفائدة.

وأظهرت بيانات صادرة أمس الثلاثاء انخفاضا في عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة خلال يونيو/حزيران الماضي.

وسجلت الوظائف الشاغرة في قطاع الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية أكبر انخفاض لها ‌منذ ما يقرب من عام، لكن التحسن في التوظيف وانخفاض حالات التسريح أشارا إلى أن سوق العمل لا تزال مستقرة.

إعلان

وبالنسبة للمعادن الأخرى: