الاتحاد الأوروبي يستفيد من فوائد الأصول الروسية المجمّدة

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي سيستفيد بمبلغ 1.4 مليار يورو (1.6 مليار دولار) من الفوائد التي تدرها الأصول الروسية المجمّدة بهدف مساعدة أوكرانيا.

وذكرت المفوضية أن هذه الأموال -التي تم تحويلها إلى الاتحاد الأوروبي ‌في الثالث من أغسطس/آب الحالي- جاءت من فوائد الأرصدة النقدية، وهي جزء من أصول البنك المركزي الروسي التي جمدها الاتحاد الأوروبي بعد اندلاع أوكرانيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان: "يجب أن تدفع روسيا ثمن الدمار الذي تُسببه. ونحن نستخدم عائدات الأصول الروسية المجمدة لضمان قيامها بذلك".

وأضافت: "نتيح 1.4 مليار يورو أخرى من هذه العائدات ‌لأوكرانيا. وستدعم ذلك مقاومة أوكرانيا المستمرة للحرب غير المشروعة ‌التي تشنها ‌روسيا".

وتُعَد روسيا صاحبة أكبر كتلة أصول سيادية مجمّدة في العالم، إذ جرى تجميد ما بين 300 و330 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الروسي عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022.

وتوزعت هذه الأصول بين دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان، بينما تركز الجزء الأكبر منها داخل أوروبا.

وتدير مؤسسة "يوروكلير" البلجيكية وحدها ما يقارب 200 مليار دولار من هذه الأموال، أي نحو 90% من إجمالي الاحتياطيات الروسية المجمدة داخل الاتحاد الأوروبي.

ويندرج تجميد الأصول الروسية في أوروبا ضمن خطة لتمويل قرض بقيمة 90 مليار يورو (106 مليارات دولار) لكييف لدعم قدرتها المالية.