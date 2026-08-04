أرباح بي بي تقفز إلى 3.9 مليارات دولار في الربع الثاني

قفزت الأرباح الأساسية لشركة النفط البريطانية "بي بي" إلى 5.73 مليارات دولار في الربع الثاني من 2026، مقارنة بنحو 2.35 مليار دولار قبل عام، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط والغاز واتساع هوامش التكرير وقوة أنشطة التداول.

وأظهرت القوائم المالية الرسمية للشركة أن الأرباح الأساسية على أساس تكلفة الاستبدال -وهو المقياس الذي تستخدمه الشركة لتقييم أدائها التشغيلي- ارتفعت 144% على أساس سنوي، كما زادت 79% مقارنة بالربع الأول من العام.

لكن صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة بلغ 3.91 مليارات دولار، مقابل 1.63 مليار دولار في الربع المماثل من عام 2025، بزيادة تقارب 140%.

ويعود الفرق بين الرقمين إلى استبعاد مقياس الأرباح الأساسية تأثير تقلبات قيمة المخزونات وبنود محاسبية واستثنائية أخرى.

إيرادات فوق 70 مليار دولار

ارتفع إجمالي إيرادات بي بي والدخل الآخر بنحو 47% إلى 70.11 مليار دولار، مقابل 47.68 مليار دولار قبل عام، في حين زادت المبيعات والإيرادات التشغيلية إلى 69.11 مليار دولار من 46.63 مليار دولار.

واستفادت الشركة من صعود متوسط سعر خام برنت الذي احتسبته خلال الربع إلى 103.85 دولارات للبرميل، مقارنة بنحو 67.88 دولارا في الفترة المماثلة من العام الماضي، وسط اضطراب إمدادات الطاقة وتصاعد المخاطر المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.

وارتفع مؤشر هامش التكرير لدى بي بي بأكثر من ضعفين، ليصل إلى 29.6 دولارا للبرميل، مقابل 11.9 دولارا قبل عام، وهو ما دعم نتائج قطاع العملاء والمنتجات، الذي يشمل أنشطة التكرير وتسويق الوقود وتداول النفط.

وقفزت الأرباح الأساسية قبل الفوائد والضرائب لهذا القطاع إلى 4.95 مليارات دولار، مقارنة بنحو 1.53 مليار دولار في الربع الثاني من 2025.

وارتفعت أرباح قطاع إنتاج النفط والعمليات إلى 3.58 مليارات دولار من 2.26 مليار دولار، كما زادت أرباح قطاع الغاز والطاقة المنخفضة الكربون إلى 2.12 مليار دولار، مقابل 1.46 مليار دولار.

تراجع الدين

بلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية 10.86 مليارات دولار، مقارنة بنحو 6.27 مليارات دولار قبل عام، رغم تسجيل زيادة بنحو مليار دولار في رأس المال العامل.

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ساعد ذلك الشركة على خفض صافي الدين إلى 22.25 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران، من 25.31 مليار دولار في نهاية الربع الأول و26.04 مليار دولار قبل عام.

وقرر مجلس الإدارة زيادة التوزيعات النقدية الفصلية 4% إلى 8.66 سنتات للسهم العادي، على أن تُدفع في 18 سبتمبر/أيلول المقبل للمساهمين المسجلين في 14 أغسطس/آب.

بيع أركيا

أعلنت بي بي بدء إجراءات تسويق شركة "أركيا إنرجي" الأمريكية للغاز الحيوي تمهيدا لبيع محتمل، ضمن توجهها إلى تبسيط محفظتها وزيادة التركيز على أعمال النفط والغاز.

وكانت بي بي قد استحوذت على أركيا عام 2022 بقيمة إجمالية للمشروع بلغت نحو 4.1 مليارات دولار، في إطار إستراتيجيتها السابقة للتوسع في الطاقة المتجددة والوقود المنخفض الكربون.

وأكملت الشركة خلال الفترة الأخيرة بيع مصفاة غيلسنكيرشن في ألمانيا، واتفقت على بيع أعمالها للبيع بالتجزئة في النمسا، كما بدأت تسويق أصولها في بحر الشمال البريطاني.

وتتوقع بي بي تحصيل ما بين 8 و9 مليارات دولار من عمليات التخارج خلال 2026، يتضمن ذلك نحو 6 مليارات دولار من الصفقة المعلنة لأعمال زيوت التشحيم "كاسترول".

أولويات الإدارة الجديدة

قالت الرئيسة التنفيذية ميغ أونيل -التي تولت منصبها في أبريل/نيسان الماضي- إن الشركة حققت ربعا قويا، لكنها أقرت بأن أداء بي بي خلال السنوات الأخيرة لم يلب توقعات الإدارة أو المساهمين.

وأضافت "نحن لا نستغل إمكاناتنا بالشكل الأمثل"، مشيرة إلى أن الشركة لم تحقق نتائج متسقة وشطبت قيما كبيرة، في وقت لا تزال فيه تكاليفها والتزاماتها غير مرنة بما يكفي للتعامل مع فترات انخفاض الأسعار.

وحددت أونيل 5 أولويات، تشمل تعزيز الميزانية العمومية، وتبسيط المحفظة الاستثمارية، وتشديد الانضباط في تخصيص رأس المال، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتسريع عملية اتخاذ القرار، وتعزيز المساءلة.

ورفعت بي بي تقديرات إنفاقها الرأسمالي لعام 2026 إلى نطاق يتراوح بين 13.5 و14 مليار دولار، مقارنة بتقديرات سابقة بين 13 و13.5 مليار دولار، مرجعة ذلك جزئيا إلى تأجيل بيع حصص في بعض الأصول سعيا إلى تحقيق قيمة أفضل.

ورغم قفزة الأرباح، فإن إنتاج الشركة في قطاع المنبع انخفض إلى 2.2 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا، مقابل 2.3 مليون برميل قبل عام، متأثرا بأعمال الصيانة واضطرابات الشرق الأوسط.

وتتوقع بي بي أن يتراوح إنتاجها المعلن خلال العام بأكمله بين 2.18 و2.27 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا، مقارنة بنحو 2.31 مليون برميل يوميا في 2025.