وزير النفط العراقي: حوارات مع إيران لتسهيل حركة الناقلات عبر هرمز

كشف وزير النفط العراقي باسم محمد خضير عن وجود حوارات مع إيران لمناقشة انسيابية حركة الناقلات النفطية عبر مضيق هرمز، وسط تطلعات للتوصل إلى تفاهمات خلال الأيام المقبلة.

كما أكد الوزير وجود خطة لنقل جزء من نفط حقول الجنوب عبر أنابيب الشمال وصولا إلى معدلات تصديرية تتجاوز 700 ألف برميل يوميا تنفيذا للاتفاق العراقي التركي.

وقال خضير لوكالة الأنباء العراقية إن وفدا عراقيا "أجرى أيضا حوارات ومباحثات مع الجانب الإيراني لمناقشة انسيابية حركة الناقلات النفطية عبر مضيق هرمز، وسط تطلعات للتوصل إلى تفاهمات كبيرة خلال الأيام المقبلة تسهم في حماية وسهولة مرور الشحنات والناقلات".

وبخصوص العلاقة مع تركيا، قال الوزير "تم التوصل إلى اتفاقية مهمة مع الجانب التركي جرى توقيعها بتاريخ 1 أغسطس/آب الجاري، تضمنت تمديد التفاهمات النفطية لمدة سنة، يتم خلالها إعداد مسودة لاتفاقية إطارية طويلة الأمد".

وأضاف أن "الاتفاقية تهدف إلى ضمان استدامة تصدير النفط الخام من حقول إقليم كردستان، فضلا عن وجود خطة طموحة لنقل جزء من نفط حقول الجنوب عبر الأنبوب وصولا إلى معدلات تصديرية تتجاوز 700 ألف برميل يوميا".

وأشار وزير النفط العراقي إلى أن "التوجه الحكومي يعتمد على بناء جسور التواصل والشراكة والاستثمار المشترك مع جميع دول الجوار كركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني".

وأكد أن الإيرادات المالية التي سيتم تحقيقها من زيادة الصادرات وتطوير العقود مع الشركات العالمية ستُوجَّه لبناء وتأهيل قطاعات الصحة والتعليم والطرق.

تفاصيل الاتفاق العراقي التركي

ووقع العراق وتركيا اتفاقا لمدة عام واحد، يضمن استمرار تشغيل خط أنابيب النفط العراقي التركي المؤدي إلى ميناء جيهان على البحر الأبيض المتوسط، في خطوة تستهدف تعزيز منافذ تصدير النفط العراقية وسط تداعيات اضطراب الملاحة في مضيق هرمز.

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وأعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار -في تدوينة عبر منصة إكس قبل أيام- توقيع الاتفاق لضمان الاستخدام الفعال لخط الأنابيب بين البلدين، في حين قال وزير النفط العراقي -حينئذ- إن الاتفاقية التي وقعتها شركة خطوط الأنابيب التركية "بوتاش" مع شركتي "سومو" وشركة النفط الوطنية العراقية جاءت بعد انتهاء الاتفاق السابق في 26 يوليو/تموز الماضي.

وأوضح وزير النفط العراقي -غداة التوقيع على الاتفاقية- أنها حددت سقف الطاقة التصديرية الحالية عند 750 ألف برميل يوميا، وأن الجانبين سيعملان خلال هذه الفترة على إعداد اتفاقية إطارية جديدة تستند إلى تحديث اتفاقية عام 1973، بهدف رفع الطاقة التصديرية إلى 1.5 مليون برميل يوميا.