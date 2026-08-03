غازبروم: نقص مخزون الغاز في أوروبا يهدد إمدادات الشتاء

حذرت شركة غازبروم الروسية من أن نقص الغاز الطبيعي داخل منشآت التخزين تحت الأرض في أوروبا يشكل خطرا جديا على الإمدادات خلال موسم الطقس البارد.

وقالت الشركة، في بيان، الاثنين إنها أجرت تقييما لبيانات امتلاء منشآت تخزين الغاز في أوروبا خلال يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين.

وأوضحت أن العجز في مخزونات الغاز بلغ 12 مليار متر مكعب، وأن حجم الغاز المخزن حتى 31 يوليو/تموز الماضي كان أقل بنسبة 17.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت غازبروم أن نسب امتلاء مخزونات الغاز في ألمانيا وهولندا وفرنسا ما زالت دون المتوسط الأوروبي.

وحذرت من أن الوضع الحالي يشكل خطرا على ضمان إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي للمستهلكين الأوروبيين خلال فترة الطقس البارد.

يُذكر أنه قبل أن تشن روسيا حربها على أوكرانيا في عام 2022، كانت غازبروم أكبر مورد للغاز الطبيعي في أوروبا.

وبفضل استثماراتها في خطوط الأنابيب على مدى نحو 50 عاما، رفعت غازبروم حصتها السوقية في القارة إلى 40% قبيل الحرب.

وبعد أن خسرت عملاء لصالح موردي الغاز الطبيعي المسال، مثل الولايات المتحدة وقطر والنرويج، نتيجة العقوبات، زودت غازبروم أوروبا بنحو 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في عام 2024، مقارنة بـ201.7 مليار متر مكعب في عام 2021.

تواجه أوروبا تحديا متزايدا لإعادة ملء مخزونات الغاز الطبيعي قبل حلول الشتاء، مع احتدام المنافسة العالمية على شحنات الغاز الطبيعي المسال وعودة إغلاق مضيق هرمز، مما يهدد خطتها السابقة بتأجيل المشتريات.

وكانت الحكومات وشركات الطاقة الأوروبية قد راهنت بعد انتهاء الشتاء على إمكانية تأخير شراء الغاز، رغم وصول المخزونات إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2022، بعدما دفعت الأسعار المرتفعة عقب اندلاع الحرب على إيران في نهاية فبراير/شباط الماضي المتعاملين إلى انتظار انفراج دبلوماسي يعيد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية.

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وكان رئيس قسم تداول أوروبا القارية في شركة "أكسبو" السويسرية ماركو سالفرانك قد حذر من أن استمرار الاضطرابات في هرمز يجعل أوروبا أكثر عرضة لصدمات الطقس البارد، كما حدث خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين.