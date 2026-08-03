لماذا أوقفت شركتا داسيا وفورد الإنتاج مؤقتا في رومانيا؟

قال رئيس الوزراء الروماني إيلي بولوجان اليوم الاثنين إن شركتي صناعة السيارات الرومانيتين داسيا -المملوكة لشركة رينو الفرنسية- وفورد أوقفتا الإنتاج مؤقتا حتى 19 أغسطس/آب الحالي.

وأضاف أن هذه الخطوة أدت إلى خفض استهلاك الطاقة طواعية في الوقت الذي تواجه فيه البلاد مشاكل في إمدادات الكهرباء.

وأوضح بولوجان أن قرار شركتي صناعة السيارات أدى بالفعل إلى خفض 200 ميغاواط من استهلاك الطاقة في البلاد صباح يوم الاثنين، مشيرا إلى أن شركات أخرى ستقوم أيضا بخفض الاستخدام طواعية.

وجاء هذا القرار بعد أيام قليلة من إعلان البلاد الجمعة الماضي حالة طوارئ طوال أغسطس/⁠آب الحالي نتيجة لانخفاض إنتاج الكهرباء بعد أن أدى تراجع المياه ‌‌في نهر الدانوب إلى مستويات قياسية إلى إغلاق مفاعل نووي.

وقالت الحكومة وقتها إنها خصصت أموالا لتنفيذ أعمال ⁠⁠على نهر الدانوب من أجل ⁠⁠تحويل مسار المياه مؤقتا من إحدى القنوات ⁠⁠لضمان بقاء المفاعل الثاني متصلا ⁠⁠بشبكة الكهرباء.

ولفتت إلى أن البلاد تجري محادثات مع أوكرانيا ودول مجاورة ‌‌أخرى لضمان استيراد الطاقة في أوقات الذروة.

وتسبب انخفاض منسوب مياه نهر الدانوب -الذي بلغ مستويات قياسية متدنية في بعض المناطق- في مشكلات لمحطات توليد الكهرباء في النمسا ورومانيا والمجر.