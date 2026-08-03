الين يقفز ونيكي يتراجع والمتعاملون يترقبون مزيدا من التدخل

قفز الين اليوم ‌الاثنين مما أبقى المتداولين في حالة تأهب لمزيد من التدخل من جانب السلطات اليابانية لدعم العملة التي ⁠تشهد ضعفا تاريخيا، وذلك ⁠بعد أيام من تدخل طوكيو وواشنطن بشكل مشترك في سوق الصرف الأجنبي.

وارتفعت العملة اليابانية بما وصل إلى 1% خلال التعاملات الآسيوية إلى ذروة بلغت 155.20 مقابل الدولار، وهو ⁠أقوى مستوى لها منذ حوالي 3 أشهر، قبل أن تتراجع عن بعض المكاسب.

وصعدت في أحدث تعاملات 0.5% إلى 156.81، وفق منصة إنفستينغ دوت كوم.

وارتفع الين أيضا مقابل عملات أخرى مثل اليورو والجنيه الإسترليني، مما أثار تكهنات بأن السلطات ⁠اليابانية قد تتدخل في السوق مجددا.

وقال هيروفومي سوزوكي كبير محللي العملات الأجنبية في "إس إم بي سي" إنه لا يمكن استبعاد احتمال التدخل بالنظر لحجم التحرك وتوقيته.

وأضاف "حدث تراكم كبير في مراكز البيع على المكشوف للين، وتؤدي تصفية هذه المراكز عادة إلى تسريع ارتفاع الين".

وأضاف "المشاركون في السوق في حالة تأهب شديد لمخاطر مثل هذا التحرك".

وجاءت قفزة الين في ‌أعقاب ارتفاع بنسبة تجاوزت 3% على مدار جلستي تداول في نهاية الأسبوع الماضي.

وأكدت وزارة المالية اليابانية أنها تدخلت بشكل مشترك مع الولايات المتحدة لشراء الين يوم الجمعة، في حين أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي أن طوكيو ربما اشترت ما تصل قيمته إلى 58.97 مليار دولار من الين يوم الخميس.

وقال إلياس حداد الرئيس العالمي لإستراتيجية الأسواق في "بي بي إتش": "التاريخ واضح، فالتدخل المشترك في سوق الصرف الأجنبي له تأثير قوي، وينبغي على المستثمرين أن يتماشوا مع الاتجاه الرسمي، لا أن يعارضوه".

وأضاف "منذ عام 1998، نجحت جميع ⁠عمليات التدخل المنسقة الثلاث التي قامت بها الولايات المتحدة في سوق العملات ⁠الأجنبية".

ويتعرض الين لضغوط منذ سنوات، متأثرا بالنهج التدريجي لبنك اليابان المركزي في تشديد السياسة النقدية، مما أدى إلى استمرار اتساع فوارق العوائد بين اليابان وبقية العالم.

الدولار يتأثر

وأثقلت أحدث موجات شراء الين كاهل الدولار، إذ:

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ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في شهر ونصف الشهر ⁠مسجلا 1.1559 دولار في آسيا في وقت مبكر اليوم الاثنين.

حوم الجنيه الإسترليني بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.3470 دولار.

ارتفع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر عند 0.7069 دولار أمريكي.

سجل الدولار النيوزيلندي أعلى مستوى في شهرين عند 0.59075 دولار.

ولم يطرأ تغير ⁠يذكر على مؤشر الدولار الذي سجل 99.70، بعد انخفاضه بأكثر من ⁠1.5% الأسبوع الماضي.

كما أثر انخفاض أسعار النفط سلبا على الدولار، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه ألغى هجوما على إيران وأن المحادثات بين الجانبين ستجري اليوم الاثنين.

وسيتركز اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع على بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة التي تصدر يوم الجمعة، بحثا عن مؤشرات على قوة سوق العمل وأي ‌تأثير ‌قد تحدثه الأرقام على سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وقال محللون في "أو سي بي سي" إنه: "مع صدور تقريرين عن التضخم وتقريرين عن التوظيف قبل اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة في سبتمبر/أيلول، ستكون البيانات القادمة حاسمة، بدءا من تقرير الوظائف لهذا الأسبوع".

تراجع مؤشر نيكي

وفي سوق الأسهم، انخفض المؤشر نيكي الياباني اليوم الاثنين من أعلى مستوى له في أسبوع سجله في الجلسة السابقة، متأثرا بالارتفاع السريع في قيمة الين بعد أن أكدت طوكيو وواشنطن قيامهما بتدخل نقدي مشترك نادر في مطلع الأسبوع.

وانخفض نيكي 2.2% إلى 62956.48 نقطة في التعاملات المبكرة قبل أن يغلق منخفضا بـ1%.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.8% إلى 3893.17 نقطة، قبل أن يغلق متراجعا بـ1.1%.

ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكي، ⁠انخفض 169 سهما وارتفع 52.

وارتفع الين في التعاملات الآسيوية بـ1.4% ليصل إلى أعلى مستوى له في ما يقرب من 3 أشهر عند 155.20 مقابل الدولار الأمريكي، ليُضاف إلى الارتفاع الذي سجله بنسبة 3.8% خلال الجلستين السابقتين. ويتم تداول الين عند 156.8 ينا لكل دولار.

ويؤدي ‌ارتفاع الين إلى انخفاض قيمة الإيرادات الخارجية للعديد من كبار شركات التصدير اليابانية.

وقال واتارو أكياما، محلل إستراتيجيات الأسهم في شركة نومورا سيكيوريتيز "التدخل المشترك في سوق العملات هو المحور الرئيسي للأسهم اليوم"، مما أثر سلبا على السوق بشكل عام.

وكان المؤشر نيكي قد قفز بأكثر من 4% يوم الجمعة ووصل إلى أعلى مستوى له منذ 24 يوليو/تموز، مدفوعا بارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا بعد أن خففت التوقعات القوية لشركة مايكروسوفت المخاوف بشأن الإنفاق الضخم للقطاع على الذكاء الاصطناعي.