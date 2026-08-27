رفض ترمب العودة لاتفاق إيران يصعد بالنفط والذهب

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% منهية موجة خسائر امتدت 3 جلسات، بعدما تراجعت آمال انفراجة دبلوماسية تعيد تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، في حين صعد الذهب بصورة محدودة واستقر الدولار قبيل خطاب رئيس الاحتياطي الفدرالي كيفن وورش.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.86 دولار أو 2.1% إلى 89.70 دولار للبرميل عند التسوية، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.30 دولار بما يعادل 1.6% إلى 83.53 دولار للبرميل.

وجاء الصعود بعد أن ذكرت وول ستريت جورنال ، نقلا عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أبلغت الوسطاء مرارا بأنها لا ترغب في العودة إلى مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران خلال يونيو/حزيران.

وأكد ترمب موقفه قائلا للصحفيين في البيت الأبيض: "لا نرغب في التحدث معهم، ولا نتطلع إلى الاجتماع أو أي شيء من هذا القبيل"، مضيفا أن واشنطن تركز على معاقبة طهران اقتصاديا والدول التي تواصل التعامل التجاري معها.

ونقلت رويترز عن المحلل لدى "يو بي إس"، جيوفاني ستونوفو قوله إن غياب التقدم في المحادثات واستمرار القيود المفروضة على تدفقات الطاقة دفعا السوق إلى إعادة تقييم فرص التوصل إلى اتفاق، بعد أن ضغط التفاؤل الدبلوماسي على الأسعار خلال الجلسات السابقة.

وأظهرت بيانات "كبلر" عبور 10 سفن تجارية مضيق هرمز الأربعاء، في تحسن محدود لكنه يظل دون متوسط الأيام العشرة السابقة البالغ 15 سفينة يوميا، وكان المضيق يحمل قبل الحرب نحو خُمس استهلاك العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال.

ترقب وورش

وفي المعادن النفيسة، ارتفع الذهب الفوري 0.25% إلى نحو 4605 دولارات للأوقية، وقت كتابة هذا التقرير، بعد خسارته 1.4% الأربعاء، وصعدت الفضة 1.8% إلى 69.34 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.6% إلى نحو 1855 دولارا.

إعلان

واستفاد الذهب من المخاوف بشأن الدين والعجز الأمريكيين وتوسع وزارة الخزانة في إعادة شراء السندات طويلة الأجل، فضلا عن الطلب من صناديق المؤشرات والبنوك المركزية، لكن احتمالات بقاء الفائدة مرتفعة حدت من مكاسبه.

وتراجع مؤشر الدولار بصورة طفيفة إلى 99.14 نقطة، واستقر اليورو قرب 1.1651 دولار، بينما بلغ الدولار 159.40 ينا، وسجل الجنيه الإسترليني 1.3591 دولار.

وبحسب أحدث تسعير لأداة فيد ووتش، تقدر الأسواق احتمال رفع الفائدة في الاجتماع المقبل بنحو 38%، قبل خطاب وورش الجمعة في ندوة جاكسون هول.

وأظهرت وزارة العمل الأمريكية تراجع طلبات إعانة البطالة إلى 203 آلاف، في حين اتسع عجز تجارة السلع إلى 118.8 مليار دولار في يوليو/تموز، مع انخفاض الصادرات 6 مليارات دولار وارتفاع الواردات 11.4 مليارا.