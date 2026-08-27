جي بي مورغان: فوز نتنياهو بالانتخابات مجددا قد يهبط بالشيكل 3%

توقّع بنك جي بي مورغان الأمريكي أن يؤدي فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بولاية جديدة إلى هبوط الشيكل بنحو 3%.

ورجّح البنك أن ترتفع العملة بنسبة تتراوح بين 2% و3% إذا تمكّنت المعارضة من تشكيل الحكومة بعد الانتخابات المقبلة.

وقال البنك في مذكرة بحثية أصدرها اليوم الخميس نقلت رويترز جانبا منها إن الانتخابات الإسرائيلية، المقررة رسميا في 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، قد تحرك الشيكل بنسبة تصل إلى 3% في أي من الاتجاهين، بما يتجاوز توقعات التقلب الحالية في السوق.

3 سيناريوهات للانتخابات

وضع "جي بي مورغان" فوز المعارضة بقيادة القائد العسكري السابق غادي آيزنكوت بوصفه السيناريو الأساسي، ومنحه احتمالا قدره 55%، وتوقع أن يصعد الشيكل بين 2% و3% في هذه الحالة مع تراجع مخاوف المستثمرين المتعلقة بالإصلاحات المؤسسية والقضائية.

أما السيناريو الثاني، المتمثل في نجاح نتنياهو وحزب الليكود في تشكيل ائتلاف جديد، فقد يؤدي إلى انخفاض الشيكل بنحو 3%، ويرى البنك أن نتيجة كهذه ستُعيد إلى السوق المخاوف المتعلقة بالإصلاحات القضائية وسياسات الحكومة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويتمثل السيناريو الثالث في تشكيل ائتلاف واسع أو استمرار مفاوضات تشكيل الحكومة فترة طويلة، وهي نتيجة يتوقع البنك أن تُبقي الشيكل مستقرا عموما؛ إذ قد تعوض احتمالات اعتدال السياسات أثر الضبابية المرتبطة بطول المفاوضات.

وأوضح البنك أن الأسواق تميل بصورة متزايدة إلى ترجيح فوز المعارضة، لكنه حذر من تعقيد حسابات تشكيل الائتلافات الإسرائيلية، ومن أن استطلاعات الرأي السابقة قللت في أحيان كثيرة من مستوى التأييد الذي يحصل عليه حزب الليكود بزعامة نتنياهو.

ولا ينتخب الإسرائيليون رئيس الحكومة مباشرة، بل تتحدد هوية رئيس الوزراء وفقا لقدرة الأحزاب الفائزة على تشكيل ائتلاف يحظى بأغلبية مقاعد الكنيست.

تقلب مُسعر بأقل من المتوقع

قال "جي بي مورغان" إن عقود الخيارات في سوق الصرف تسعر حاليا حركة لا تتجاوز نحو 1% في الشيكل بحلول موعد الانتخابات، وهو مستوى وصفه محللو البنك بأنه "منخفض على ما يبدو"، مقارنة بالنتائج السياسية والاقتصادية المحتملة.

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ولا يتوقع البنك أن تقود الانتخابات إلى تغييرات كبيرة في السياسة المالية أو الاقتصادية، لكنه يرى أن النتيجة قد تؤثر في علاقات إسرائيل مع حلفائها الغربيين وتصورات المستثمرين الدوليين بشأن استقلال المؤسسات والإصلاحات القضائية والسياسات تجاه الفلسطينيين.

ورغم احتمال الهبوط إذا فاز نتنياهو، اعتبر البنك أن موازين المخاطر والعوائد للعملة متعادلة عموما، مستندا إلى قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي وتحسن الظروف الخارجية وقدرة بنك إسرائيل على الحد من تحركات العملة المفرطة.

حساسية للمخاطر السياسية

استند "جي بي مورغان" في تقديراته إلى تجربة عام 2023، عندما هبط الشيكل بنحو 10% مقابل الدولار بين طرح التعديلات القضائية في بداية العام وهجوم المقاومة الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وتدعم بيانات التقرير السنوي لبنك إسرائيل لعام 2023 هذه العلاقة، إذ خلص البنك المركزي إلى أن تطورات مشروع تعديل النظام القضائي صاحبها ضعف ملحوظ في الشيكل وأداء أقل للأسهم والشركات الإسرائيلية مقارنة بالأسواق الخارجية.