سوريا تبدأ سحب العملة القديمة وتلغي صلاحيتها القانونية

أعلن مصرف سوريا المركزي بدء المرحلة النهائية من سحب العملة السورية القديمة من التداول، بعد انتهاء فترة استبدالها، مؤكدا أنها فقدت بدءا من اليوم قوتها القانونية ولم تعد صالحة لإجراء أي معاملات مالية.

وأوضح المصرف -في بيان نقلته وكالة الأناضول- أن جميع فئات العملة القديمة خرجت رسميا من التداول، ولم يعد يجوز استخدامها في تسوية الالتزامات أو الوفاء بالمدفوعات أو أي تعاملات مالية أخرى، وذلك عقب انتهاء مهلة الاستبدال في 30 يوليو/تموز الماضي.

وأشار إلى أن القرار جاء بعد أن تجاوزت نسبة استبدال العملة القديمة، وفق التقديرات الأولية، 95% من إجمالي الكتلة النقدية خلال فترة الاستبدال، وهو ما مهد لإلغاء صلاحيتها القانونية.

ولتسهيل استكمال العملية، قرر المصرف إتاحة سحب ما تبقى من العملة القديمة واستبدالها بالعملة الجديدة حتى الخميس المقبل عبر جميع المصارف العامة والخاصة، إضافة إلى فروع المؤسسة السورية للبريد في مختلف المحافظات، من دون فرض أي رسوم أو عمولات أو ضرائب.

وأضاف أن عملية سحب العملة القديمة ستستمر بعد انتهاء هذه المهلة لمدة 5 سنوات، لكنها ستقتصر على مصرف سوريا المركزي في دمشق، على أن يتم تقديم الطلبات إلكترونيا عبر الموقع المخصص لهذه العملية مع حجز موعد مسبق.

وكان المصرف قد بدأ تنفيذ برنامج استبدال العملة مطلع يناير/كانون الثاني لمدة 90 يوما، قبل أن يمدد المهلة لاحقا، واعتمد سعرا يقضي باستبدال كل 100 ليرة من العملة القديمة بليرة واحدة من العملة الجديدة، بحسب الأناضول.

وتحمل عملية استبدال العملة أيضا بعدا رمزيا، إذ ارتبطت العملة القديمة لدى كثير من السوريين بمرحلة حكم النظام السابق، بعدما حملت فئة الألفي ليرة صورة الرئيس المخلوع بشار الأسد، في حين حملت فئة الألف ليرة صورة والده حافظ الأسد، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.