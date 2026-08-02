تفاؤل التهدئة يدفع أسهم الخليج للصعود بدعم من نتائج الشركات

ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية في ختام تعاملات الأحد، مدعومة بانحسار المخاوف الجيوسياسية عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب استبعد فيها تنفيذ هجوم عسكري جديد على إيران إذا جرى التوصل سريعا إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز، في وقت عززت فيه نتائج الشركات الإيجابية شهية المستثمرين، بحسب رويترز.

وسجل المؤشر السعودي الرئيس مكاسب بلغت 1.1%، مع ارتفاع غالبية الأسهم المدرجة، بدعم من صعود سهم مصرف الراجحي بنسبة 3.1%، بينما ارتفع سهم أرامكو السعودية 0.4%.

وجاءت مكاسب أرامكو بعد أيام من رفع الشركة أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال لشهر أغسطس/آب بما يتراوح بين 6% و7%، مستفيدة من تنامي الطلب في الأسواق العالمية، وفقا لما نقله متعاملون لرويترز.

ومن بين الأسهم الأكثر ارتفاعا في السوق السعودية، قفز سهم الوطنية للرعاية الطبية 8.1% عقب إعلان نمو أرباحها الفصلية بنسبة 17.6%، كما صعد سهم جبل عمر للتطوير 2.5% بعد تحول الشركة إلى تحقيق أرباح فصلية مقارنة بخسائر سجلتها قبل عام.

وفي قطر، أنهى المؤشر الرئيس سلسلة خسائر استمرت 3 جلسات، مرتفعا 1.3%، مدعوما بصعود سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك المنطقة، بنسبة 3.2%، إضافة إلى ارتفاع سهم صناعات قطر 2.1%.

ويأتي تحسن المعنويات في السوق القطرية بعد استئناف حركة شحن الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، إذ أظهرت بيانات، نقلتها رويترز، مغادرة أول ناقلة تابعة لقطر للطاقة المضيق منذ 11 يوليو/تموز، في إشارة إلى تحسن نسبي في حركة الملاحة بأحد أهم ممرات الطاقة العالمية.

كما ارتفع المؤشر الرئيس في الكويت 0.5% إلى 9261 نقطة، وصعد المؤشر الرئيس في سلطنة عُمان 0.3% إلى 7295 نقطة، في حين سجل مؤشر البحرين مكاسب طفيفة بلغت 0.1% ليغلق عند 1958 نقطة.

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وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1.6% بعد جلستين متتاليتين من التراجع، مدعوما بصعود واسع للأسهم القيادية.

وصعد سهم أبو قير للأسمدة 2% عقب إعلان الشركة مضاعفة صافي أرباحها خلال النصف الأول من العام، بينما قفز سهم الإسكندرية للزيوت المعدنية 7.5% مسجلا أعلى مستوى له في 4 أشهر، بعد إعلان نمو صافي أرباحه الموحدة للعام بأكمله بنسبة 109%.

ويرى متعاملون أن تحسُّن المعنويات في أسواق المنطقة جاء نتيجة تراجع المخاوف من اتساع نطاق المواجهة العسكرية في الشرق الأوسط، بالتزامن مع استمرار صدور نتائج مالية قوية للشركات، وهو ما وفّر دعما إضافيا للأسهم الخليجية رغم استمرار حالة الحذر تجاه تطورات الأوضاع الجيوسياسية، بحسب رويترز.