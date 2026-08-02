"الإمارات دبي الوطني" يستحوذ على خدمات الأفراد في "إتش إس بي سي" مصر

أعلن ‌بنك الإمارات دبي الوطني-مصر، التابع لمجموعة بنك الإمارات دبي ⁠الوطني الإماراتية، ⁠اليوم الأحد توقيع اتفاقيات نهائية للاستحواذ على أعمال الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك "إتش إس بي سي"- مصر، في صفقة تهدف إلى تعزيز حضوره ⁠في السوق المصرية.

وقال البنك -في بيان- إن إتمام الصفقة لا يزال مرهونا بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة واستيفاء شروط الإغلاق.

وأوضح أن الصفقة ⁠تشمل محفظة الخدمات المصرفية للأفراد لدى "إتش إس بي سي"-مصر، إضافة إلى شبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي المرتبطة بها وقاعدة العملاء والموظفين المعنيين.

وأضاف بنك الإمارات دبي الوطني-مصر، في البيان، أنه يتوقع أن تدعم الصفقة مكانة البنك في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية المميزة، كما تعزز التكامل الإستراتيجي للمجموعة بين الإمارات ومصر، التي تصفها بأنها سوق رئيسية في خططها للنمو الإقليمي.

وقال هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، "يأتي هذا الاستثمار تأكيدا على ثقتنا الراسخة في ديناميكية السوق المصرية وآفاق نموها على المدى الطويل".

وأضاف "نتطلع إلى تعزيز حضورنا في مصر والإسهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام ودعم مسيرة التنمية فيها".

ويعمل بنك الإمارات دبي الوطني مصر من خلال 64 فرعا في أنحاء البلاد، وأعلن البنك ‌في ‌30 يونيو/حزيران الماضي أن إجمالي أصوله بلغ نحو 5 مليارات دولار.