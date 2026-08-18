شركتا أرامكو ومعادن توقعان اتفاقا للتنقيب عن النحاس في السعودية

وقعت شركة أرامكو السعودية والشركة العربية السعودية للتعدين "معادن" اتفاقية مساهمين لتأسيس شركة مشتركة لاستكشاف المعادن والتعدين في الصخور الصلبة بالسعودية، مع التركيز على النحاس وغيره من المعادن اللازمة لتحول الطاقة.

وبموجب الاتفاقية، حسب بيان لشركة أرامكو صادر اليوم الثلاثاء، ستمتلك معادن 51% من الشركة المشتركة مقابل 49% لأرامكو، في حين يظل سريان الاتفاقية وتأسيس الشركة رهنا باستيفاء شروط سابقة، تشمل الحصول على الموافقات المؤسسية والتنظيمية وتصريح مكافحة الاحتكار. ولم تكشف الشركتان حجم الاستثمار أو رأسمال المشروع.

ستتركز عمليات الاستكشاف في "النطاق الرابع"، المعروف باسم المنطقة الانتقالية، ضمن الرصيف العربي، على مساحة تبلغ نحو 182 ألف كيلومتر مربع، تعادل قرابة 10% من مساحة السعودية. ويمتد النطاق بعرض 100 كيلومتر بمحاذاة الدرع العربي.

وقالت الشركتان إن النحاس سيكون المعدن الرئيسي المستهدف، إلى جانب الزنك والرصاص والعناصر الأرضية النادرة، وهي معادن تدخل في صناعات المركبات الكهربائية وشبكات الكهرباء وأنظمة تخزين الطاقة ومشروعات الطاقة المتجددة.

وتقدّر الشركتان قيمة سوق النحاس العالمية بنحو 250 مليار دولار، مع توقعات بتجاوزها 400 مليار دولار بحلول عام 2035، في حين يمثل النحاس أكثر من 20% من سوق المعادن المستخرجة من المناجم، التي تُقدَّر قيمتها بنحو 1.2 تريليون دولار.

"استكشاف ذكي"

تعتزم الشركة المشتركة استخدام الخوارزميات الحاسوبية والذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء لتحديد المناطق الأكثر احتمالا لاحتواء النحاس والمعادن الأخرى، بما يقلص الوقت اللازم للانتقال من عمليات المسح الإقليمي إلى تحديد أهداف الحفر والاكتشاف.

وقال نائب رئيس أرامكو لمعادن التحول صالح الصالح إن الشركة راكمت وحللت خلال أكثر من 90 عاما كميات كبيرة من البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية في السعودية، موضحا أن المشروع سيجمع هذه البيانات مع خبرات معادن الاستكشافية وقدرات الحوسبة والذكاء الاصطناعي لتسريع اكتشاف المعادن وخفض تكلفته.

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وأضاف نائب الرئيس التنفيذي للاستكشاف في معادن داريل كلارك أن الشركة تنفذ أحد أكبر برامج الاستكشاف ضمن نطاق جغرافي واحد في العالم عبر الدرع العربي، وأن المشروع الجديد سيوسع عملياتها إلى منطقة أخرى بالاستفادة من معرفة أرامكو بالرصيف العربي.

كانت الشركتان قد وقعتا في يناير/كانون الثاني 2025 اتفاق مبادئ غير ملزم لدراسة تأسيس المشروع، مع تركيز معلن آنذاك على الليثيوم ومعادن التحول.

وقالت أرامكو إنها رصدت تركيزات من الليثيوم تتجاوز 400 جزء في المليون في مناطق عملياتها، وإن الإنتاج التجاري المحتمل يمكن أن يبدأ بحلول عام 2027.

وتقدّر السعودية قيمة ثروتها المعدنية بنحو 2.5 تريليون دولار، وتسعى إلى جعل التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

وأطلقت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية مشروعا لإنتاج 271 تقريرا وخريطة جيولوجية تفصيلية للدرع العربي، بهدف تحديد مكامن معدنية جديدة وإتاحة البيانات للمستثمرين.