إيرادات السياحة في تونس تتجاوز 1.6 مليار دولار منذ بداية 2026

تجاوزت إيرادات السياحة في تونس 1.6 مليار دولار منذ بداية عام 2026 وحتى 10 أغسطس/آب الجاري، مدعومة باستمرار تدفق السياح الأجانب، في وقت تستهدف فيه البلاد تسجيل مستوى قياسي يتجاوز 12 مليون سائح بنهاية العام.

وأظهرت بيانات البنك المركزي التونسي أن الإيرادات السياحية التراكمية بلغت 4.72 مليارات دينار تونسي ( 1.61 مليار دولار) حتى 10 أغسطس/آب، مقابل 4.50 مليارات دينار ( 1.54 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قدرها نحو 217 مليون دينار (74 مليون دولار)، وبنمو يقارب 4.82% على أساس سنوي.

وتعكس الإيرادات المحققة استمرار أهمية القطاع السياحي في توفير النقد الأجنبي للاقتصاد التونسي، بالتزامن مع موسم الصيف الذي يمثل إحدى أهم فترات النشاط السياحي في البلاد.

رهان سياحي

تأتي زيادة الإيرادات مع ارتفاع أعداد الوافدين، إذ استقبلت تونس نحو 6 ملايين سائح منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو/تموز الماضي.

وتتطلع تونس خلال كامل عام 2026 إلى تجاوز حاجز 12 مليون سائح للمرة الأولى، ما يعني أن تحقيق المستهدف يتطلب استقبال أكثر من 6 ملايين زائر إضافي خلال الأشهر المتبقية من العام.

وتراهن البلاد على موسم الصيف وبقية الموسم السياحي لتعزيز أعداد الوافدين والإيرادات، في ظل أهمية السياحة كمصدر للعملة الأجنبية ودورها في قطاعات الفنادق والنقل والخدمات.

تدفقات أجنبية

أظهرت بيانات البنك المركزي أن تحويلات التونسيين في الخارج بلغت 5.57 مليارات دينار ( 1.90 مليار دولار) حتى 10 أغسطس/آب، مقارنة مع 5.29 مليارات دينار ( 1.81 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وببلغ مجموع الإيرادات السياحية وتحويلات التونسيين في الخارج نحو 10.29 مليارات دينار (3.51 مليارات دولار) منذ بداية العام، ما يعكس أهمية المصدرين في توفير تدفقات النقد الأجنبي للبلاد.

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وفي الوقت نفسه، بلغت احتياطيات تونس من النقد الأجنبي نحو 24.81 مليار دينار (8.48 مليارات دولار) في 17 أغسطس/آب الجاري، بما يغطي 97 يوما من الواردات، مقابل تغطية بلغت 104 أيام في الفترة المقابلة من العام الماضي.