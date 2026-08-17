عائد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتراجع إلى 120 مليار دولار في 2025

أظهر التقرير السنوي لصندوق الاستثمارات العامة السعودي تراجع إجمالي عائد المساهمين خلال عام 2025، رغم نمو الإيرادات وتضاعف صافي الربح، في وقت واصل فيه الصندوق توجيه الجزء الأكبر من محفظته نحو السوق المحلية وتمويل مشاريع التحول الاقتصادي في المملكة.

وبحسب التقرير الصادر الاثنين، تراجع إجمالي عائد المساهمين بنسبة 4.2% خلال 2025، متأثرا بانخفاض قيمة بعض الأصول نتيجة ظروف أسواق المال، إلى جانب استمرار ضخ استثمارات محلية طويلة الأجل، وفق ما نقلته رويترز.

وأوضح الصندوق أن ارتفاع توزيعات أرباح شركات المحفظة وتحقيق الاستثمارات المالية عوائد جيدة حدّا من الضغوط على العائد، بينما بلغ متوسط إجمالي العائد السنوي للمساهمين منذ إطلاق برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 نحو 5.8%.

نمو الإيرادات

ارتفعت إيرادات صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 9% خلال 2025 إلى نحو 120 مليار دولار، في حين زاد صافي الربح إلى أكثر من 17 مليار دولار؛ أي أكثر من ضعف مستواه في العام السابق.

وبلغ إجمالي الأصول المدارة 3.396 تريليونات ريال (905 مليارات دولار) بنهاية 2025، مقارنة مع 3.434 تريليونات ريال (916 مليار دولار) في 2024.

وأظهر التقرير أن الاستثمارات المحلية استحوذت على 76% من المحفظة الاستثمارية للصندوق، مقابل 20% للاستثمارات الدولية و4% لإدارة الخزينة.

كما بلغت مساهمة الصندوق وشركات محفظته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نحو 1.286 تريليون ريال (343 مليار دولار) خلال الفترة من 2021 إلى 2025، بما يعادل نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2025.

استثمارات محلية

كشف التقرير أن الصندوق استثمر أكثر من 750 مليار ريال (200 مليار دولار) محليا في المشاريع الجديدة خلال الفترة بين 2021 و2025، في حين تجاوز إنفاقه مع شركات محفظته على المحتوى المحلي 590 مليار ريال (157 مليار دولار) بين 2020 و2024، وبلغت نسبة المحتوى المحلي لدى الصندوق وشركات محفظته 57% خلال 2024.

إعلان

وعلى مستوى المحفظة، تجاوزت قيمة الاستثمارات السعودية الجديدة التي ضخها الصندوق في 2025 نحو 171.1 مليار ريال (45.6 مليار دولار)، متخطية المستهدف البالغ 150 مليار ريال (40 مليار دولار).

في المقابل، بلغت قيمة الأصول المدارة نحو 3.396 تريليونات ريال، مقابل مستهدف للصندوق عند 4 تريليونات ريال (1.07 تريليون دولار) لعام 2025.

إستراتيجية جديدة

عزز الصندوق حضوره في أسواق الدين خلال العام الماضي؛ إذ جمع 34.4 مليار دولار من إصدارات دين دولية خلال 2025 بآجال وعملات متنوعة، كما أصدرت شركات تابعة له صكوكا دولية، في إطار تنويع مصادر التمويل.

وتأتي هذه التحركات ضمن إستراتيجية الصندوق الجديدة للفترة 2026-2030، التي تركّز على 4 محاور رئيسية هي بناء منظومات تنافسية، وإطلاق الإمكانات الكاملة لأصوله، وتعظيم العوائد طويلة الأجل، وتعزيز التميز التشغيلي والقدرات المؤسسية.

وحدد الصندوق 6 منظومات اقتصادية ذات أولوية، تشمل السياحة والسفر والترفيه، والتطوير العقاري والتنمية الحضرية، والصناعات المتقدمة والابتكار، والصناعات والخدمات اللوجيستية، والبنية التحتية للطاقة النظيفة والمتجددة والمياه، إلى جانب منظومة "نيوم".

ويُعَد صندوق الاستثمارات العامة أحد المحركات الرئيسية لرؤية السعودية 2030؛ إذ يستخدم استثماراته المحلية والدولية لتطوير قطاعات جديدة وتنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على الإيرادات النفطية.