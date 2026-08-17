اختراق بيانات 40 ألف عميل لمنصة "سيفبال" للعملات المشفرة

كشفت شركة "سيفبال" (SafePal)، المتخصصة في توفير محافظ العملات المشفرة، عن اختراق للبيانات أدى إلى وصول غير مصرح به إلى معلومات طلبات نحو 39 ألفا و798 عميلا، شملت بيانات شخصية مثل الأسماء والعناوين وتفاصيل المشتريات، وفق رويترز.

وقالت الشركة إن الاختراق نتج عن ثغرة في نظام تتبع الطلبات، سمحت بالوصول إلى معلومات طلبات تخص عملاء آخرين خلال الفترة الممتدة من 2 مارس/آذار 2025 وحتى 11 أبريل/نيسان 2026.

وتوفر سيفبال أدوات لإدارة وحفظ العملات المشفرة، تشمل المحافظ المادية إلى جانب محافظ للهواتف المحمولة ومتصفحات الإنترنت.

وأكدت الشركة أن الاختراق لم يشمل الوصول إلى العبارات السرية لاستعادة المحافظ أو المفاتيح الخاصة أو كلمات مرور المحافظ، كما لم تتعرض بيانات الحسابات المصرفية أو بطاقات الدفع أو أرقام الهوية الحكومية للاختراق.

وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة في حماية الأصول الرقمية، إذ تتيح المفاتيح والعبارات السرية للمستخدم الوصول إلى العملات المشفرة الموجودة في محفظته والتحكم فيها.

وفي المقابل، حذرت سيفبال من أن البيانات الشخصية ومعلومات الطلبات التي تعرضت للاختراق قد تُستخدم في هجمات تصيُّد موجهة أو عمليات انتحال شخصية تستهدف العملاء المتضررين.

إجراءات أمنية

وقالت الشركة إنها أصلحت الثغرة واتخذت إجراءات أمنية إضافية بعد اكتشافها، كما قررت تقليص مدة الاحتفاظ بالبيانات الشخصية للعملاء في نظام معالجة الطلبات إلى 90 يوما فقط.

وأضافت أنها حددت أكثر من 30 موقعا إلكترونيا احتياليا ورابط تصيُّد مرتبطة بالاختراق، وتمكنت من إيقافها.

ويُبرز الاختراق مخاطر أمنية تتجاوز سرقة العملات المشفرة مباشرة، إذ يمكن للمهاجمين استغلال بيانات العملاء المسربة في بناء رسائل ومواقع احتيالية أكثر استهدافا، بهدف الحصول لاحقا على بيانات حساسة تتيح الوصول إلى محافظهم الرقمية.