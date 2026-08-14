مبيعات التجزئة الأمريكية تتراجع خلافا للتوقعات

تراجعت مبيعات التجزئة والخدمات الغذائية في الولايات المتحدة بنسبة 0.6% خلال يوليو/تموز الماضي مقارنة بالشهر السابق، لتسجل 763.6 مليار دولار، خلافا لتوقعات اقتصاديين بارتفاعها 0.1%، بعد نموها 0.2% في يونيو/حزيران.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية، الصادرة اليوم الجمعة، أن المبيعات ارتفعت 5% مقارنة بيوليو/تموز 2025، بينما زادت 6.3% خلال الأشهر الثلاثة الممتدة من مايو/أيار إلى يوليو/تموز، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتشمل البيانات مبيعات متاجر التجزئة والمطاعم والحانات، وتُعدل وفق العوامل الموسمية واختلاف عدد أيام العمل والعطلات، لكنها لا تُعدل لمراعاة تغير الأسعار، وهو ما يعني أن الزيادة أو الانخفاض في قيمة المبيعات لا يعكس بالضرورة تغير حجم السلع المشتراة بالقيمة الحقيقية.

وقاد التراجع انخفاض مبيعات تجار السيارات وقطع الغيار بنسبة 1.8%، ومبيعات المتاجر غير التقليدية، التي تشمل التجارة الإلكترونية، بنسبة 2.2%، كما هبطت إيرادات محطات الوقود 0.9%، ومبيعات متاجر الإلكترونيات والأجهزة المنزلية 0.5%.

وعزا اقتصاديون جزءا من انخفاض التجارة الإلكترونية إلى تقديم شركة أمازون موعد فعالية "برايم داي" إلى الفترة من 23 إلى 26 يونيو/حزيران، بدلا من تنظيمها في يوليو/تموز، مما دفع مشتريات كانت تُسجل عادة في الشهر السابع إلى يونيو/حزيران، بالتزامن مع عروض منافسة من متاجر أخرى.

مكاسب محدودة

في المقابل، ارتفعت مبيعات متاجر الملابس والإكسسوارات بنسبة 1.9%، ومتاجر الصحة والعناية الشخصية 0.7%، والمطاعم والحانات 0.5%، كما زادت مبيعات المتاجر العامة ومتاجر الأثاث والمستلزمات المنزلية 0.3% لكل منهما.

وانخفضت مبيعات التجزئة الأساسية، التي تستثني السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، بنسبة 0.4% في يوليو/تموز، بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 0.4% في يونيو/حزيران، وتدخل هذه المجموعة في حساب إنفاق المستهلكين ضمن الناتج المحلي الإجمالي.

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وجاء تراجع المبيعات رغم تباطؤ التضخم السنوي إلى 3.4% في يوليو/تموز، مقابل 3.5% في يونيو/حزيران، في حين انخفضت أسعار البنزين 2.9% على أساس شهري، لكنها ظلت أعلى 24.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بعد الارتفاعات التي أعقبت الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.

وكانت المستردات الضريبية الكبيرة دعمت إنفاق الأسر في وقت سابق من العام، إذ أصدرت هيئة الإيرادات الداخلية نحو 90.4 مليون مسترد ضريبي خلال موسم 2026، بمتوسط بلغ 3275 دولارا، لكن اقتصاديين قالوا إن أثر هذه المدفوعات تراجع بعد إنفاق جانب كبير منها.

ويرى اقتصاديون في مجموعة "بي إن سي فايننشال" أن الأسر أصبحت أكثر حساسية لارتفاع أسعار البنزين، مما يضعف بيئة الإنفاق خلال النصف الثاني من العام، لكن ارتفاع قيمة الأصول المالية قد يدعم مشتريات الأسر الأعلى دخلا وكبار السن، بعدما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 14% منذ بداية العام.

يمثل إنفاق المستهلكين أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، وقد ارتفع بمعدل سنوي بلغ 3.2% في الربع الثاني، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي 1.5%، متباطئا من 2.1% في الربع الأول، مع استمرار مساهمة إنفاق الأسر والاستثمار والصادرات في النمو.