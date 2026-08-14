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قراصنة يسرقون "بيانات هائلة" من شل وفيليبس

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FILE PHOTO: The logo of oil and gas company Shell at a gas station in Wijchen, Netherlands, April 13, 2026. REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo
شركة شل العملاقة تعرضت لهجمات من مجموعة القرصنة الروسية (رويترز)
Published On 14/8/2026

قالت مجموعة قرصنة معروفة باستغلال الثغرات ⁠الأمنية ⁠في البرمجيات لمهاجمة أهداف متعددة في وقت واحد إنها سرقت كمية هائلة من البيانات من نحو 50 شركة حول العالم.

وأوضحت المجموعة -عبر موقعها الإلكتروني- أن ⁠من بين هذه الشركات فيليبس وشل وفيسيرف و"جي إي".

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وذكرت شركة فيليبس أنها كانت هدفا لمجموعة "كلوب"، في حين أشارت شل إلى أنها على علم "بحادث محتمل" وقع ‌الآونة الأخيرة، مؤكدة بذلك صحة تقرير نشرته الخميس محطة "بي إن آر" الهولندية.

وقال متحدث باسم شل: "نعمل مع فرق الأمن لدينا والخبراء المعنيين للتحقق من الموقف"، وفق ما نقلته رويترز.

وأوضحت فيليبس -في بيان- أنها "رصدت واحتوت محاولة اختراق أمني لخادم محدد يتعلق ⁠بالبيانات الداخلية"، مضيفة أن ⁠الواقعة لم تؤثر على بيانات العملاء.

وقال متحدث باسم شركة فيسيرف إنها على علم ببعض الادعاءات، لكن "بناء على مراجعتنا الشاملة" ⁠حتى الآن، لم تتوافر أي مؤشرات على تعرض بيانات العملاء ⁠أو البيانات المصرفية أو المعاملات ⁠أو البيانات الشخصية للاختراق.

من جانبه، قال متحدث باسم "جي إي" إن الشركة على علم بهذا الادعاء، وإنها "بدأت في تنفيذ بروتوكولات الاستجابة ‌الإلكترونية، وتعمل حاليا على تقييم المشكلة المحتملة".

WASSENAAR, NETHERLANDS - FEBRUARY 11: The original Philips logo is on display February 11, 2003 in Wassenaar, Netherlands. Europe's largest consumer electronics producer reported a widened loss to 3.21 billion Euros or U.S. $3.44 billion for 2002, much of it on charges against earnings on investments in French media giant Vivendi. (Photo by Michel Porro/Getty Images)
شركة فيليبس قالت إنها كانت هدفا لمجموعة "كلوب" (غيتي)

مجموعة للجرائم السيبرانية

وأوضحت صحيفة "يوكرانيسكا برافدا" الأوكرانية في موقعها على الإنترنت أن مجموعة "كلوب"، والمعروفة أيضا باسم "سي10 بي"، من أخطر مجموعات الجرائم السيبرانية الناطقة بالروسية، وبدأت نشاطها منذ أوائل 2019.

وأضافت الصحيفة الأوكرانية أن المجموعة تنشط بشكل أساسي انطلاقا من روسيا ودول أخرى كانت تابعة للاتحاد السوفياتي السابق. وتتضمن البرمجيات الخبيثة التي تستخدمها المجموعة آليات للتحقق من لغة لوحة المفاتيح وإعدادات نظام التشغيل، حيث تتوقف عن العمل تلقائيا في حال رصد إعدادات تشير إلى استخدام اللغة الروسية، إذ إنها لا تهاجم روسيا والدول الحليفة لها الناطقة بالروسية، وفق الصحيفة الأوكرانية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن مجموعة "سي10 بي" تمارس "الابتزاز المزدوج"، فلا تقتصر هجماتها على حجب الوصول إلى أنظمة الشركات التي تستهدفها فقط، بل تشمل أيضا التهديد بنشر بيانات سرية على موقعها الإلكتروني "دارك ويب" إذا رفض الضحايا دفع فدية بالعملات المشفرة.

المصدر: الجزيرة + رويترز

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