أمريكا تتوقع استمرار تعطل نفط الشرق الأوسط حتى نهاية 2027

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استمرار تعطل نحو 600 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط في الشرق الأوسط حتى نهاية عام 2027، رغم ترجيحها عودة معظم الإنتاج ومسارات التجارة إلى مستويات ما قبل حرب إيران مطلع العام المقبل.

وقالت الإدارة -وهي الذراع الإحصائية والتحليلية المستقلة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية- إن القيود الشديدة المفروضة على عبور ناقلات النفط من مضيق هرمز دفعتها إلى رفع تقديراتها للإنتاج المتعطل في الأشهر المقبلة مقارنة بتوقعات يوليو/تموز الماضي.

وبلغ متوسط الإنتاج المتعطل نحو 5.5 ملايين برميل يوميا في يوليو/تموز المنقضي، انخفاضا من 7.5 ملايين برميل يوميا في يونيو/حزيران الماضي، لكن الإدارة توقعت ارتفاع المتوسط إلى نحو 6.6 ملايين برميل يوميا خلال الربع الثالث من 2026، قبل تراجعه إلى 4.2 ملايين في الربع الرابع و1.6 مليون خلال الربع الأول من 2027.

وتفترض التوقعات بقاء حركة النفط عبر مضيق هرمز مقيدة بشدة حتى نهاية أغسطس/آب الجاري، ثم ارتفاعها تدريجيا في سبتمبر/أيلول المقبل، كما تفترض أن التهديدات الأخيرة للسفن التي تنقل النفط السعودي عبر مضيق باب المندب لن تؤدي إلى تعطيل إضافي للإنتاج.

وتراجع متوسط كميات النفط الخام والمنتجات البترولية المنقولة عبر مضيق هرمز بنحو 77% إلى 4.9 ملايين برميل يوميا خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بنحو 21.6 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من 2025، قبل اندلاع الحرب.

وحولت السعودية جزءا من صادراتها بعيدا عن مضيق هرمز عبر خط أنابيب الشرق-الغرب وصولا إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، مما رفع حركة النفط عبر باب المندب إلى 8.1 ملايين برميل يوميا في الربع الثاني، مقارنة بنحو 5.4 ملايين برميل يوميا في الربع الأخير من 2025.

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وأشارت الإدارة إلى إمكانية نقل جزء من النفط السعودي عبر قناة السويس وخط أنابيب سوميد في مصر، لكنها قالت إن هذه المسارات تستغرق وقتا أطول وتكلفتها أعلى وطاقتها الاستيعابية أقل من المسار المعتاد عبر هرمز.

أسعار النفط

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.12% لتسجل 88.70 دولارا للبرميل وقت كتابة هذه السطور، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.33% لتسجل 83.22 دولارا للبرميل.

ورفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت في الربع الثالث إلى نحو 85 دولارا للبرميل، بزيادة 11 دولارا على توقعات يوليو/تموز الماضي، وتوقعت تراجعه إلى 78 دولارا في الربع الرابع ثم إلى متوسط 69 دولارا خلال عام 2027 مع استعادة الإنتاج وارتفاع المخزونات.

كما توقعت الإدارة أن يبلغ متوسط خام برنت 87 دولارا للبرميل خلال 2026، ارتفاعا من تقديرها السابق البالغ 82 دولارا، بعدما أدت اضطرابات الإمدادات إلى سحب نحو 4.2 ملايين برميل يوميا من المخزونات العالمية في الربع الثاني، مع توقع استمرار السحب بمتوسط 3.8 ملايين برميل يوميا في الربع الثالث.

تكلفة الوقود

رفعت الإدارة توقعاتها لمتوسط سعر التجزئة للبنزين العادي في الولايات المتحدة خلال عام 2026 إلى 3.78 دولارات للغالون، من 3.64 دولارات في توقعات يوليو/تموز الماضي، كما رفعت تقديرها للديزل المستخدم على الطرق إلى 4.85 دولارات للغالون من 4.61 دولارات.

وزادت توقعات سعر البنزين لعام 2027 إلى 3.29 دولارات للغالون، مقابل 3.09 دولارات في التقرير السابق، في حين ارتفعت توقعات الديزل إلى 4.07 دولارات من 4.02 دولارات.

وتوقعت الإدارة بقاء مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية دون أدنى مستوياتها المسجلة خلال الأعوام الخمسة الماضية حتى نهاية 2026، بعدما انخفضت 25 مليون برميل في مايو/أيار و15 مليونا في يونيو/حزيران و4 ملايين في يوليو/تموز، تحت ضغط ارتفاع الصادرات وتراجع الواردات وزيادة تشغيل المصافي.