مصر تعتزم تشغيل محطة مليحة للغاز في سبتمبر المقبل

تعتزم مصر تشغيل محطة غاز مليحة بالصحراء الغربية في سبتمبر/أيلول المقبل، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 100 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا، ضمن خطة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات.

واستعرضت الوزارة موقف المحطة خلال اجتماع ترأسه وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي لمتابعة أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج والتكرير، وخطط القطاع خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بمشاركة الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.

وقالت الوزارة إن انتظام سداد مستحقات شركاء الاستثمار وتطوير شروط الاتفاقيات البترولية وطرح فرص استثمارية جديدة أسهمت في استعادة ثقة الشركات العالمية وزيادة استثماراتها وبرامج البحث والاستكشاف والإنتاج.

وتستهدف الوزارة زيادة أنشطة الاستكشاف والإنتاج بنحو 20% خلال عام 2026، وتسريع حفر الآبار عبر أنظمة تعاقدية جديدة تقلص المدد اللازمة لتنفيذ عمليات الحفر، في حين عرضت "إيجاس" خطة لإضافة احتياطيات جديدة من الغاز خلال الأعوام الخمسة المقبلة ورفع الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأشارت الوزارة إلى الفرص الاستكشافية المرتبطة بكشف "دنيس" للغاز ومنطقة غرب البحر الأبيض المتوسط، بالتزامن مع تكثيف عمليات البحث في المناطق التي لم تشهد نشاطا استكشافيا واسعا وجذب استثمارات جديدة إليها.

خطط خمسية

تجاوزت معدلات تشغيل معامل التكرير 80% خلال عام 2026، بدعم من زيادة كميات الخام المتاحة وتنفيذ مشروعات لرفع الكفاءة، وقالت الوزارة إن زيادة التشغيل رفعت إنتاج المنتجات البترولية محليا وخفضت واردات السولار، كما دعمت صادرات المنتجات المتخصصة ذات القيمة المضافة.

وحققت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول أعلى مستوى إنتاج على الإطلاق، وتستهدف استثمار نحو 250 مليون دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة، ضمن خطة تشمل دمج مناطق تنمية البركة ودراسة مناطق استكشافية جديدة وتنفيذ مسح زلزالي في جنوب الصحراء الغربية.

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واستعرضت الهيئة المصرية العامة للبترول إنشاء بوابة إلكترونية لإتاحة فوائض المشروعات والمعدات غير المستخدمة أمام شركات القطاع، إلى جانب منصة رقمية لمتابعة مؤشرات الأداء البيئي ومستويات التزام الشركات بالمعايير البيئية.

ويعود مشروع المحطة إلى اتفاق وقعته شركة إيني الإيطالية عام 2021 مع مصر والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك أويل الروسية، لدمج منطقتي امتياز مليحة ومليحة العميقة في امتياز واحد يمتد إلى عام 2036، مع إمكانية تمديده إلى 2041.

وشمل الاتفاق إنشاء محطة جديدة لمعالجة الغاز وربطها بمجمع غازات الصحراء الغربية في الإسكندرية بهدف استغلال احتياطيات الغاز في المنطقة، إلى جانب تنفيذ مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد وحملة لحفر آبار استكشافية وتنموية.

وتتولى شركة عجيبة للبترول تشغيل الامتياز، وهي مشروع مشترك مناصفة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وإيني، في حين تمتلك إيني حصة 76% في حقوق المقاول بالامتياز مقابل 24% للوك أويل.

توسيع الإنتاج

بلغ إنتاج عجيبة من النفط الخام نحو 32 ألف برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول 2025، وهو أعلى مستوى للشركة خلال 3 أعوام، بدعم من تكثيف الحفر والاستفادة من الاكتشافات الجديدة ونتائج المسح الزلزالي في الصحراء الغربية.

وحفرت الشركة 6 آبار ضحلة في منطقة جنوب غرب مليحة خلال 18 شهرا، أضافت نحو 2800 برميل من النفط يوميا، كما واصلت حفر آبار جديدة في مناطق أركاديا وآيريس والياسمين ضمن برنامج زيادة الإنتاج.

وفي أبريل/نيسان الماضي، بدأت عجيبة حفر البئر التنموية "شمال لوتس العميق-2" بمنطقة مليحة، مع تقديرات بإنتاج نحو ألف برميل من النفط ومليوني قدم مكعبة من الغاز يوميا بعد استكمال أعمال الحفر.

وتخطط مصر لحفر أكثر من 100 بئر استكشافية للنفط والغاز خلال عام 2026، بينها برنامج مكثف لاستكشاف الغاز في البحر الأبيض المتوسط، بالتوازي مع الإسراع في تنمية الاكتشافات غير المستغلة وربط المشروعات الجديدة بالشبكة القومية للغاز.