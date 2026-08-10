آسيا تغيّر قواعد الدفاع عن عملاتها.. الاحتياطيات لم تعد السلاح الوحيد

تتجه البنوك المركزية في الاقتصادات الآسيوية الناشئة إلى توسيع أدوات الدفاع عن عملاتها، عبر جذب تدفقات الدولار من الخارج وتشجيع المصدّرين على إعادة العملات الأجنبية، في محاولة لتخفيف الضغوط على أسعار الصرف من دون استنزاف الاحتياطيات، مع استمرار تقلبات الشرق الأوسط واحتمال بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول.

وحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ، تكشف التحركات الأخيرة تحولا في إدارة العملات الآسيوية؛ إذ لم تعد التدخلات المباشرة في سوق الصرف ورفع الفائدة الأداتين الوحيدتين، بعدما أدت الحرب مع إيران وارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الضغوط على الاقتصادات المستوردة للطاقة.

مليارات الدولارات لدعم العملات

وتبرز الهند في مقدمة هذا التوجه، بعدما جذبت نحو 40 مليار دولار من المغتربين عبر ودائع دولارية مرتفعة العائد، مما ساعد الروبية على التعافي من مستوى قياسي منخفض سجلته في مايو/أيار الماضي.

وفي كوريا الجنوبية، شجعت السلطات الشركات على إعادة إيراداتها الدولارية وبيعها، مما ساهم في تحقيق عملتها "الوون" أكبر مكسب شهري لها منذ 2022. أما إندونيسيا، فاستقطبت نحو 1.6 مليار دولار إلى سوق السندات خلال الشهرين الماضيين بعد تقديم حوافز للمستثمرين الأجانب، بينما دفعت تايوان المصدرين في بعض الفترات إلى بيع الدولار عندما تعرضت عملتها للضعف.

وقال رئيس إستراتيجية العملات والفائدة الآسيوية في "بنك أوف أمريكا غلوبال ريسيرش" كلاوديو بيرون -لوكالة بلومبيرغ- إن الهدف الأساسي يتمثل في الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي قدر الإمكان في بيئة تتسم بتقلبات وعدم يقين أعلى، مع تحقيق توازن بين استقرار العملة والحفاظ على السيولة المحلية.

وتظل الضغوط واضحة؛ فالروبية الإندونيسية والروبية الهندية والبات التايلندي من بين أسوأ خمس عملات أداء، ضمن سلة بلومبيرغ التي تضم 22 عملة من الأسواق الناشئة.

لماذا لا تكفي الاحتياطيات؟

تشير بلومبيرغ إلى مفارقة في أداء العملات الآسيوية، إذ جاء ضعفها رغم امتلاك عدد من اقتصادات المنطقة فوائض تجارية وأساسيات اقتصادية قوية، وصادرات متماسكة وأسواق أسهم نشطة.

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ويرى رئيس أدوات الدخل الثابت الآسيوية في "إم آند جي" لو غوان يي أن المشكلة ترتبط بتركيبة تدفقات رأس المال أكثر من أساسيات التجارة، مما يعني أن التدخل المباشر في سوق الصرف قد لا يكون كافيا، ويدفع الحكومات إلى البحث عن مصادر إضافية للعملات الأجنبية.

وتبدو الصورة مختلفة في أمريكا اللاتينية، حيث تتصدر عملات كولومبيا والبرازيل والمكسيك أداء الأسواق الناشئة، مستفيدة من أسعار فائدة أعلى وكون عدد من اقتصادات المنطقة مصدرا للنفط، مما يقلل تعرضها لصدمة ارتفاع أسعار الطاقة.

أدوات جديدة لا تلغي رفع الفائدة

ولا يعني التحول الآسيوي التخلي عن الأدوات التقليدية. فقد رفع بنك إندونيسيا الفائدة 100 نقطة أساس خلال مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين، وواصل التدخل في سوق العملات، بينما رفعت الفلبين الفائدة 50 نقطة أساس، وشدد بنك كوريا سياسته الشهر الماضي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

وتحملت الاحتياطيات بالفعل جزءا من كلفة الدفاع عن العملات؛ إذ سجلت إندونيسيا والهند والفلبين وتايلند أكبر الانخفاضات في احتياطيات النقد الأجنبي بالمنطقة منذ بداية الحرب مع إيران، بنسب تراوحت بين 4% و9%.

وتظل السياسة النقدية الأمريكية عاملا حاسما في المرحلة المقبلة. فاستمرار العوائد الأمريكية المرتفعة يعزز جاذبية الدولار ويضغط على تدفقات رأس المال نحو الاقتصادات الناشئة، بينما تُبقي أسعار الطاقة المرتفعة الاقتصادات الآسيوية المستوردة للنفط تحت الضغط.

وتخلص الصورة التي ترسمها بلومبيرغ إلى أن البنوك المركزية الآسيوية تحاول الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من "ذخيرتها" التقليدية لمواجهة الصدمات المقبلة؛ فبدلا من الاعتماد المكثف على بيع الاحتياطيات، أصبحت المعركة تشمل جذب الدولار من المغتربين والمستثمرين والمصدرين، بالتوازي مع رفع الفائدة والتدخل عند الضرورة، في تحوُّل يجعل إدارة تدفقات رأس المال جزءا أساسيا من الدفاع عن العملات.