ويست جيت تلغي عشرات الرحلات مع اقتراب إضراب المضيفين

بدأت شركة ويست جيت -ثانية كبرى شركات الطيران في كندا– إلغاء رحلاتها الجوية استعدادا لاحتمال دخول مضيفي الطيران في إضراب، وذلك عقب تلقيها إشعارا رسميا من نقابة العاملين، في خطوة تنذر باضطرابات جديدة في حركة السفر خلال موسم الصيف.

وقالت الشركة إنها ألغت حتى الآن 86 رحلة، موضحة أنها اتخذت القرار لتقليل أثر أي توقف محتمل في العمليات، في وقت تواصل فيه مفاوضاتها مع الاتحاد الكندي لموظفي القطاع العام، الذي يمثل طواقم الضيافة الجوية، سعيا إلى التوصل لاتفاق مبدئي عبر التفاوض.

وأكدت ويست جيت -بحسب بيان نقلته وكالة رويترز- أنها لا تزال ملتزمة بمواصلة المحادثات مع النقابة، معربة عن أملها في التوصل إلى تسوية تفاوضية تجنب الشركة والركاب مزيدا من الإلغاءات والاضطرابات في الرحلات.

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه قطاع الطيران الكندي ضغوطا متزايدة بسبب النزاعات العمالية، وسط مخاوف من أن يؤدي أي إضراب فعلي إلى تعطيل حركة السفر الداخلية والدولية خلال إحدى أكثر فترات العام ازدحاما.