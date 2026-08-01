تركيا والعراق يوقعان اتفاقا لمدة عام لاستخدام خط أنابيب النفط

أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار اليوم السبت أن تركيا والعراق وقعا اتفاقا لمدة عام واحد لضمان الاستخدام الفعال ‌لخط أنابيب النفط الخام بين البلدين والمؤدي إلى ميناء جيهان.

وقال "عقدنا اجتماعاً مثمراً في وزارتنا مع وزير النفط العراقي، باسم محمد خضير، والوفد المرافق له وعقب الاجتماع، وقعنا اتفاقية لمدة عام بين شركة النفط العراقية (بوتاش) وشركتي النفط العراقيتين الحكوميتين (سومو) والمؤسسة الوطنية للنفط (الشركة الوطنية للنفط) لضمان الاستخدام الأمثل لخط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء العراقية.

كما أضاف الوزير التركي في منشور على إكس: "في الوقت الذي تتواصل فيه جهودنا للتوصل إلى اتفاق جديد طويل الأجل بشأن هذا الخط… قمنا بتطبيق هذا الترتيب الخاص بعمليات العبور، والذي يغطي طاقة ‌يومية تبلغ 750 ألف برميل".

وأشار إلى، أن "هذا الخط الذي ينقل النفط العراقي بأمان ودون انقطاع إلى الأسواق العالمية عبر جيهان، يتمتع بمكانة استراتيجية أكثر من أي وقت مضى، فيما يتعلق بأمن إمدادات الطاقة الإقليمية والعالمية، كما يتضح من التطورات في أسواق النفط العالمية".

وقال "هدفنا هو الاستفادة من هذه البنية التحتية القوية إلى أقصى حد ممكن وتحقيق تعاون شامل وطويل الأمد من شأنه أن يفتح حقبة جديدة في الشراكة التركية العراقية في مجال الطاقة، ونقل موارد الطاقة في العراق والمنطقة إلى الأسواق العالمية عبر جيهان"، وفق وكالة الأنباء العراقية.

يأتي ذلك في وقت كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال -عقب مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في أنقرة– إن بلاده تسعى إلى توقيع اتفاقية شاملة للتعاون في مجال الطاقة مع العراق في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن الزيدي عرض تزويد تركيا بمليون برميل من النفط يوميا.

واتفقت تركيا والعراق -الثلاثاء الماضي-على توسيع التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والنقل، مع إعلان الجانبين العمل على مضاعفة التدفقات النفطية والمضي في تنفيذ مشروع "طريق التنمية"، إلى جانب سعيهما لرفع التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار على المدى المتوسط.