أمازون تقود وول ستريت للصعود وتُبدد مخاوف الذكاء الاصطناعي

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات الجمعة على ارتفاع، بعدما عززت نتائج أمازون الفصلية ثقة المستثمرين في شركات الذكاء الاصطناعي، بينما حدّ الهبوط الحاد لسهم آبل من مكاسب قطاع التكنولوجيا عقب نتائج جاءت دون توقعات الأسواق.

وذكرت وكالة رويترز أن سهم أمازون قفز أكثر من 15% بعدما سجلت الشركة أعلى معدل نمو فصلي للإيرادات منذ أكثر من أربع سنوات، وهو ما هدّأ المخاوف من أن الإنفاق الضخم على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي قد يستغرق وقتا طويلا قبل تحقيق عوائد مجزية.

وجاءت نتائج أمازون بعد يومين من النتائج القوية لمايكروسوفت، مما عزز قناعة المستثمرين بأن الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي بدأت تُترجَم إلى نمو فعلي في الإيرادات.

آبل تضغط على التكنولوجيا

في المقابل، تراجع سهم آبل 7.4% بعدما حذرت الشركة من أن قيود سلاسل الإمداد قد تؤثر في نموها خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي أثار مخاوف من أن تؤدي الزيادات الأخيرة في أسعار هواتف آيفون إلى إضعاف الطلب.

وأشارت رويترز إلى أن خسائر آبل دفعت مؤشر قطاع التكنولوجيا في ستاندرد آند بورز 500 إلى التراجع 0.54%، رغم المكاسب التي حققتها شركات تكنولوجية أخرى.

كما ارتفع سهم مايكروسوفت 3%، مواصلا مكاسبه بعد قفزته الكبيرة في الجلسة السابقة، بينما صعد سهم مونوليثيك باور سيستمز بأكثر من 8% عقب إصدار توقعات إيرادات فاقت تقديرات المحللين.

الأرباح تدعم الأسواق وترقب للفائدة

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7% إلى 7489.72 نقطة، بينما صعد مؤشر ناسداك 1%، وأضاف داو جونز 0.53%.

وبحسب رويترز، ارتفع ستاندرد آند بورز 500 1.05% خلال الأسبوع، فيما صعد ناسداك 1.59%، في وقت يتوقع فيه المحللون نمو أرباح شركات المؤشر بنحو 48% خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بقيادة شركات الذكاء الاصطناعي.

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وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى 4.28% مع استمرار ترقب الأسواق لمسار السياسة النقدية، بعدما دعا ثلاثة من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي إلى رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم.

وأظهرت بيانات مجموعة "سي إم إي"، وفق ما نقلته رويترز، أن الأسواق تسعر احتمالا يبلغ 65% لرفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر/أيلول المقبل، مقارنة مع 82% قبل أسبوع.