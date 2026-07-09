أسهم التكنولوجيا تدعم بورصات أوروبا واليابان رغم توترات حرب إيران

ارتفعت الأسهم الأوروبية واليابانية، اليوم الخميس، بدعم من انتعاش أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات، في وقت واصل فيه المستثمرون متابعة تطورات التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتأثيراته على أسعار الطاقة والتضخم والاقتصاد العالمي.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.4% إلى نحو 638.5 نقطة وقت كتابة هذه السطور، في تعاملات متقلبة، مدعوما بارتفاع أسهم التكنولوجيا والمعادن، مع انحسار مؤقت لمخاوف المستثمرين بشأن التقييمات المرتفعة لشركات الذكاء الاصطناعي.

وفي أسهم الرقائق، ارتفع سهم إيه إس إم إل في أمستردام 2.54% إلى 1567.8 يورو، وصعد سهم سيلترونيك 3.79%، بينما تحول سهم سويتك إلى التراجع 0.9%، بما يشير إلى أن تحسن شهية المستثمرين تجاه شركات أشباه الموصلات ظل انتقائيا داخل القطاع.

وتعززت المعنويات في الأسواق العالمية بعد تقرير أفاد بأن الصين قد تسمح لشركات الذكاء الاصطناعي المحلية بالحصول على كميات محدودة من رقائق إنفيديا، وهو ما عزز التوقعات باستمرار الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

في المقابل، ظلت الأسواق تراقب تطورات الحرب في الشرق الأوسط، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن إيران ترغب في "التوصل إلى اتفاق"، رغم إعلانه في اليوم السابق انتهاء الاتفاق المؤقت مع طهران، في وقت نفذت فيه الولايات المتحدة غارات جديدة على إيران، مما أثار مخاوف المستثمرين من اتساع نطاق الصراع.

كما تراجعت أسعار النفط قليلا خلال الجلسة، مع تقييم المستثمرين للتطورات السياسية والعسكرية، بعد أن كانت قد سجلت مكاسب قوية في الجلسة السابقة بفعل تصاعد التوترات.

وسجلت الأسهم الإسبانية أفضل أداء بين الأسواق الأوروبية، إذ ارتفع مؤشر إيبكس 35 بنحو 1% إلى نحو 19301 نقطة وقت كتابة هذه السطور، متعافيا من أدنى مستوياته في 3 أسابيع، بعدما وصف ترمب إسبانيا بأنها "كريمة للغاية" عقب قراره وقف التجارة معها بسبب مستوى مساهمتها في حلف شمال الأطلسي.

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في المقابل، هوى سهم أسترازينيكا بنحو 9% في لندن إلى 129.58 جنيه إسترليني (نحو 173.7 دولارا)، بعدما أخفق عقار "واينوا" في تحقيق الهدف الرئيسي لتجربة سريرية متقدمة بخفض وفيات القلب والأوعية الدموية والأحداث القلبية الوعائية المتكررة لدى مرضى اعتلال عضلة القلب النشواني بوساطة الترانسثيريتين.

نيكي يصعد

وفي آسيا، أنهى مؤشر نيكي الياباني سلسلة خسائر استمرت 3 أيام، مرتفعا 1.4% إلى 67743.85 نقطة، بينما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4%.

وقادت شركات أشباه الموصلات مكاسب السوق اليابانية، إذ ارتفع سهم كيوكسيا لصناعة رقائق الذاكرة 8.3%، وصعد سهم أدفانتست 5.9%، فيما زاد سهم طوكيو إلكترون 5.5%.

جاءت هذه المكاسب بعد صعود مؤشر ناسداك الأمريكي بدعم من اتفاق لتوريد الرقائق بين برودكوم وأبل تتجاوز قيمته 30 مليار دولار، إضافة إلى الأنباء المتعلقة بالسماح للشركات الصينية بالحصول على رقائق إنفيديا.

وقال واتارو أكياما، محلل الأسهم لدى "نومورا سيكيوريتيز"، إن الأنباء المتعلقة بالصين "يبدو أنها عززت التوقعات بتوسع الأعمال عبر سلسلة التوريد الخاصة بإنفيديا، بما في ذلك في اليابان".

لكن التفاؤل في السوق اليابانية بقي محدودا مع ارتفاع أسعار النفط بنحو 1%، مما ضغط على القطاعات الأكثر استهلاكا للوقود، إذ تراجع مؤشر شركات النقل الجوي 2.2%، وانخفض قطاع معدات النقل 1.9%.

كما أسهمت قفزة أسعار النفط في تجدد المخاوف من التضخم، ما دفع عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها في 3 عقود، بينما تراجع قطاع العقارات 1.3% مع تصاعد توقعات ارتفاع أسعار الفائدة.