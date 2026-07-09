قرض أفريقي للمغرب لتوسيع شبكة السكك الحديدية

وافق بنك التنمية الأفريقي، اليوم الخميس، على منح المغرب قرضا بقيمة 205 ملايين يورو (نحو 234 مليون دولار)، لدعم مشروع توسيع شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة وتطوير البنية التحتية لأحد أكثر ممرات النقل ازدحاما في المملكة، في إطار الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030.

وقال البنك، في بيان له، إن القرض يهدف إلى "تعزيز السعة والأداء التشغيلي على خط السكك الحديدية بين القنيطرة ومراكش، والذي يستحوذ على حصة كبيرة من حركة نقل الركاب والبضائع في المغرب".

ويأتي التمويل ضمن خطة مغربية أوسع لاستثمار نحو 10 مليارات دولار في تطوير شبكات السكك الحديدية بين المدن وداخلها، بما يشمل إنشاء خط فائق السرعة يصل إلى مدينة مراكش، استعدادا لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

ويمتد الخط الجديد لمسافة 430 كيلومترا، بدءا من القنيطرة على الساحل الأطلسي، مرورا بالرباط والدار البيضاء، وصولا إلى مراكش، بما يعزز الربط بين أهم المراكز الاقتصادية والسياحية في البلاد.

10 مليارات دولا

ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن المكتب الوطني للسكك الحديدية ووزارة النقل واللوجستيك، تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 96 مليار درهم (نحو 9.6 مليارات دولار)، فيما ستصل السرعة التشغيلية للخط إلى 320 كيلومترا في الساعة.

ويتضمن المشروع إنشاء نفق بطول 3 كيلومترات أسفل العاصمة الرباط، وربطا مباشرا بالملعب الكبير في بنسليمان ومطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، ضمن خطة تطوير البنية التحتية الخاصة بمونديال 2030.

ومن المتوقع أن يسهم الخط الجديد في تقليص زمن الرحلة بين طنجة ومراكش إلى ساعتين و40 دقيقة بدلا من 5 ساعات، بينما تنخفض مدة التنقل بين الرباط ومطار محمد الخامس إلى نحو 35 دقيقة.

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في موازاة ذلك، تمضي المملكة في تحديث أسطولها السككي عبر صفقات لاقتناء 168 قطارا جديدا، تتضمن قطارات فائقة السرعة مع اشتراط نقل التكنولوجيا ورفع نسبة الإدماج الصناعي المحلي إلى أكثر من 40%، في خطوة تستهدف تعزيز صناعة السكك الحديدية محليا وتوسيع قدراتها التشغيلية.