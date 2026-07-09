العراق يؤكد البقاء في أوبك ويعزز شراكته مع أمريكا

أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن بلاده لن تنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، مشددا على تمسك بغداد بعضويتها في المنظمة، مع مواصلة المطالبة بحصة إنتاج "عادلة ومنصفة"، وذلك بالتزامن مع إعلان قرب إطلاق شراكة سياسية واقتصادية مع الولايات المتحدة وتوقيع اتفاق جديد لتطوير أحد الحقول النفطية.

وقال الزيدي، في مقابلة تليفزيونية نقلها مكتبه الإعلامي، اليوم الخميس، إن العراق "من البلدان المؤسسة لمنظمة أوبك، ولن يخرج منها، لكننا نسعى إلى حصة عادلة ومنصفة في الإنتاج".

يأتي هذا التصريح بعد أسابيع من تقرير نشرته رويترز أفاد بأن العراق كان يدرس الانسحاب من أوبك إذا لم تسمح له المنظمة بزيادة إنتاجه النفطي بصورة كبيرة، في ظل مطالب بغداد بإعادة النظر في حصص الإنتاج بما يتناسب مع احتياجاتها الاقتصادية.

ويواجه العراق ضغوطا مالية متزايدة بسبب قيود خفض الإنتاج ضمن تحالف أوبك بلس، بينما ترى الحكومة أن مستويات الإنتاج الحالية لا تعكس الإمكانات النفطية للبلاد ولا احتياجات اقتصادها الذي يعتمد بصورة كبيرة على عائدات النفط.

وكان تحالف أوبك بلس قد قرر مطلع الأسبوع زيادة الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يوميا في أغسطس/آب، ضمن خطة تدريجية لإعادة الإمدادات إلى الأسواق العالمية.

شراكة مع الولايات المتحدة

في سياق آخر، أعلن الزيدي أن العراق سيكشف خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن، في وقت لاحق من الشهر الجاري، عن "تعاون سياسي وشراكة اقتصادية" مع الولايات المتحدة.

وقال إن بغداد، التي تحرص على الحفاظ على توازن علاقاتها مع كل من إيران والولايات المتحدة، تسعى إلى خلق "حالة من التقارب" بين البلدين.

يأتي الإعلان في ظل مساعي الحكومة العراقية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مع الحفاظ على سياسة التوازن في علاقاتها الإقليمية والدولية.

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وفي إطار خطط زيادة الطاقة الإنتاجية، أعلنت الحكومة العراقية توقيع اتفاقية مع شركة إتش كيه إن إنرجي الأمريكية لتطوير حقل حمرين النفطي.

وقالت الحكومة إن المشروع يستهدف رفع الطاقة الإنتاجية للحقل إلى 140 ألف برميل يوميا، إلى جانب إنتاج 40 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا، في خطوة تهدف إلى تعزيز إنتاج النفط والغاز ودعم قطاع الطاقة العراقي.