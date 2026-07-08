الأسواق تتراجع والنفط يقفز بعد إعلان ترمب انتهاء اتفاق إيران

بدأت ⁠⁠⁠⁠المؤشرات ⁠⁠⁠⁠الرئيسية في بورصة وول ستريت تعاملات الأربعاء ⁠⁠⁠⁠على انخفاض بعد أن قال ⁠⁠⁠⁠الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الاتفاق المؤقت الذي يهدف إلى إنهاء ‌‌‌‌الحرب مع إيران "انتهى"، ما رفع أسعار النفط وأثار موجة من العزوف عن المخاطرة.

وقالت الولايات المتحدة إنها ضربت أنظمة دفاع جوي إيرانية ومنشآت مراقبة ساحلية ومواقع لإطلاق طائرات مسيرة، في حين قال الحرس الثوري ‌‌‌‌الإيراني إنه استهدف عدة مواقع في الخليج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.9 دولارات، أو 5.3%، لتصل إلى 78.1 دولاراً للبرميل الأربعاء، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.5 دولارات، أو 5.1%، إلى 74.15 دولاراً للبرميل.

وهبط المؤشر داو ⁠⁠⁠⁠جونز الصناعي 166.7 ⁠⁠⁠⁠نقطة بما يعادل 0.31% إلى 52758.47 نقطة.

وفتح ⁠⁠⁠⁠المؤشر ستاندرد آند بورز -500 منخفضا⁠ 27.3 نقطة أو 0.36% إلى 7476.54 نقطة، ونزل ‌‌‌‌المؤشر ناسداك المجمع 114 نقطة أو 0.44% ‌‌‌‌إلى 25704.66 نقطة.

تراجع الأسهم الأوروبية

في السياق ذاته، تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية وسط مخاوف المستثمرين من ارتفاع أسعار النفط والغاز إذا اتسع نطاق الاشتباكات بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض مؤشر "داكس" الألماني 2.3%، في حين تراجع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 2.1%، وهبط مؤشر "فايننشال تايمز -100" بنسبة 1.6%.

وهبط مؤشر "إيبكس 35" في مدريد بنسبة 2.7% بعد أن أعلن ترمب أنه سيقطع كافة العلاقات التجارية مع إسبانيا، مما أثار مخاوف المستثمرين من تداعيات القرار على الاقتصاد الإسباني.

نيكي ينخفض

في طوكيو ‌‌‌‌أغلق المؤشر نيكي الياباني الأربعاء عند أدنى مستوياته ⁠⁠⁠⁠في نحو ⁠⁠⁠⁠أربعة أسابيع، متأثرا بتراجع أسهم شركات التكنولوجيا عقب الخسائر الحادة التي تكبدها المؤشر ناسداك في بورصة نيويورك الليلة الماضية.

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وانخفض المؤشر ⁠⁠⁠⁠نيكي 2.11% إلى 66819.05 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 12 يونيو/حزيران. وواصل المؤشر الانخفاض للجلسة ⁠⁠⁠⁠الثالثة على التوالي.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.37% إلى 4006.43 نقطة.

وتراجعت أسهم شركات أشباه الموصلات في آسيا والولايات المتحدة بعدما جاءت نتائج سامسونغ للإلكترونيات، عملاق رقائق الذاكرة، دون التوقعات المرتفعة للمستثمرين، مما أدى إلى موجة من جني ⁠⁠⁠⁠الأرباح في القطاع.

ونقلت رويترز عن كبير المحللين ⁠⁠⁠⁠لدى دايوا للأوراق المالية، دالي يسوكي هاشيزومي، قوله: "لا يستطيع المستثمرون استعادة ثقتهم الكاملة في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي".

وأضاف: "أشارت سامسونغ للإلكترونيات إلى توقعات قوية، لكن السوق لم تقتنع بأن الأسعار ⁠⁠⁠⁠ستواصل الارتفاع".

وانخفض سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات صناعة الرقائق 3.05%، في حين خسر ⁠⁠⁠⁠سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار ⁠⁠⁠⁠الرقائق 4.69%.

ومن بين أكثر من 1500 سهم متداولة في السوق الرئيسية ‌‌‌‌ببورصة طوكيو، ‌‌‌‌ارتفع 36% من الأسهم وتراجع 61% فيما ظل 2% من دون تغيير.

تراجع بورصات الخليج

وفي الخليج أغلقت ‌‌‌‌معظم أسواق الأسهم منخفضة الأربعاء مع تجدد المخاوف من ⁠⁠⁠⁠تعطل إمدادات النفط في الشرق الأوسط، وجاء أداؤها كالتالي: