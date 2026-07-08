اقتصاد|أسواق|دولي

الأسواق تتراجع والنفط يقفز بعد إعلان ترمب انتهاء اتفاق إيران

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NEW YORK, NEW YORK - JULY 07: People work on the floor of the New York Stock Exchange (NYSE) on July 07, 2026 in New York City. The Dow was up slightly in morning trading after it closed Monday above 53,000 for the first time. Spencer Platt/Getty Images/AFP (Photo by SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
قلق في البورصات العالمية من تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران (الفرنسية)
Published On 8/7/2026
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آخر تحديث: 20:10 (توقيت مكة)

بدأت ⁠⁠⁠⁠المؤشرات ⁠⁠⁠⁠الرئيسية في بورصة وول ستريت تعاملات الأربعاء ⁠⁠⁠⁠على انخفاض بعد أن قال ⁠⁠⁠⁠الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الاتفاق المؤقت الذي يهدف إلى إنهاء ‌‌‌‌الحرب مع إيران "انتهى"، ما رفع أسعار النفط وأثار موجة من العزوف عن المخاطرة.

وقالت الولايات المتحدة إنها ضربت أنظمة دفاع جوي إيرانية ومنشآت مراقبة ساحلية ومواقع لإطلاق طائرات مسيرة، في حين قال الحرس الثوري ‌‌‌‌الإيراني إنه استهدف عدة مواقع في الخليج.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.9 دولارات، أو 5.3%، لتصل إلى 78.1 دولاراً للبرميل الأربعاء، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.5 دولارات، أو 5.1%، إلى 74.15 دولاراً للبرميل.

وهبط المؤشر داو ⁠⁠⁠⁠جونز الصناعي 166.7 ⁠⁠⁠⁠نقطة بما يعادل 0.31% إلى 52758.47 نقطة.

وفتح ⁠⁠⁠⁠المؤشر ستاندرد آند بورز -500 منخفضا⁠ 27.3 نقطة أو 0.36% إلى 7476.54 نقطة، ونزل ‌‌‌‌المؤشر ناسداك المجمع 114 نقطة أو 0.44% ‌‌‌‌إلى 25704.66 نقطة.

ANKARA, TURKEY - JULY 08: U.S. President Donald Trump meets with Ahmed al-Sharaa, President of Syria (Not Shown) for bilateral talks at Beştepe Presidential Compound during the NATO Summit on July 08, 2026 in Ankara, Turkey. Leaders from NATO's 32 countries, plus NATO allies like Ukraine, gathered in the Turkish capital to discuss a range of issues involving spending targets, defense industrial production, and support for Ukraine, among other topics. (Photo by Win McNamee/Getty Images)
ترمب أعلن خلال مشاركته في قمة الناتو قطع العلاقات التجارية مع إسبانيا (غيتي)

تراجع الأسهم الأوروبية

في السياق ذاته، تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية وسط مخاوف المستثمرين من ارتفاع أسعار النفط والغاز إذا اتسع نطاق الاشتباكات بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض مؤشر "داكس" الألماني 2.3%، في حين تراجع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 2.1%، وهبط مؤشر "فايننشال تايمز -100" بنسبة 1.6%.

وهبط مؤشر "إيبكس 35" في مدريد بنسبة 2.7% بعد أن أعلن ترمب أنه سيقطع كافة العلاقات التجارية مع إسبانيا، مما أثار مخاوف المستثمرين من تداعيات القرار على الاقتصاد الإسباني.

Vessels at the Strait of Hormuz, as seen from Musandam, Oman, July 8, 2026. REUTERS/Stringer REFILE - QUALITY REPEAT TPX IMAGES OF THE DAY
ثمة مخاوف من اتساع نطاق المواجهات في مضيق هرمز (رويترز)

نيكي ينخفض

في طوكيو ‌‌‌‌أغلق المؤشر نيكي الياباني الأربعاء عند أدنى مستوياته ⁠⁠⁠⁠في نحو ⁠⁠⁠⁠أربعة أسابيع، متأثرا بتراجع أسهم شركات التكنولوجيا عقب الخسائر الحادة التي تكبدها المؤشر ناسداك في بورصة نيويورك الليلة الماضية.

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وانخفض المؤشر ⁠⁠⁠⁠نيكي 2.11% إلى 66819.05 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 12 يونيو/حزيران. وواصل المؤشر الانخفاض للجلسة ⁠⁠⁠⁠الثالثة على التوالي.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.37% إلى 4006.43 نقطة.

وتراجعت أسهم شركات أشباه الموصلات في آسيا والولايات المتحدة بعدما جاءت نتائج سامسونغ للإلكترونيات، عملاق رقائق الذاكرة، دون التوقعات المرتفعة للمستثمرين، مما أدى إلى موجة من جني ⁠⁠⁠⁠الأرباح في القطاع.

ونقلت رويترز عن كبير المحللين ⁠⁠⁠⁠لدى دايوا للأوراق المالية، دالي يسوكي هاشيزومي، قوله: "لا يستطيع المستثمرون استعادة ثقتهم الكاملة في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي".

وأضاف: "أشارت سامسونغ للإلكترونيات إلى توقعات قوية، لكن السوق لم تقتنع بأن الأسعار ⁠⁠⁠⁠ستواصل الارتفاع".

وانخفض سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات صناعة الرقائق 3.05%، في حين خسر ⁠⁠⁠⁠سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار ⁠⁠⁠⁠الرقائق 4.69%.

ومن بين أكثر من 1500 سهم متداولة في السوق الرئيسية ‌‌‌‌ببورصة طوكيو، ‌‌‌‌ارتفع 36% من الأسهم وتراجع 61% فيما ظل 2% من دون تغيير.

A man walks past an electronic quotation board displaying the Nikkei 225 stock prices on the Tokyo Stock Exchange along a street in Tokyo on June 29, 2026. (Photo by Kazuhiro NOGI / AFP)
مؤشر نيكي عند أقل مستوياته منذ 4 أسابيع (الفرنسية)

تراجع بورصات الخليج

وفي الخليج أغلقت ‌‌‌‌معظم أسواق الأسهم منخفضة الأربعاء مع تجدد المخاوف من ⁠⁠⁠⁠تعطل إمدادات النفط في الشرق الأوسط، وجاء أداؤها كالتالي:

  • انخفض مؤشر دبي الرئيسي 1.5%، متأثرا بتراجع سهم شركة سالك للتعريفة المرورية 2.7%، وهبوط سهم شركة ⁠⁠⁠⁠إعمار العقارية 1%.
  • في أبوظبي، انخفض المؤشر 0.6% مع نزول سهم شركة ألفا ظبي ⁠⁠⁠⁠القابضة 3.5%.
  • انخفض المؤشر القطري ⁠⁠⁠⁠0.8%، إذ تراجع سهم بنك قطر الوطني 1% على الرغم من إعلانه عن ارتفاع أرباحه الفصلية.
  • أغلق المؤشر القياسي السعودي دون تغيير، مع ‌‌‌‌ارتفاع سهم شركة أرامكو السعودية عملاق النفط 2.6%.
  • هبط المؤشر البحريني 0.6%، ونزل المؤشر الكويتي 0.8%، في حين ‌‌‌‌ارتفع ‌‌‌‌المؤشر العماني 0.9%.
المصدر: تلغراف + رويترز

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