رغم جدل التحكيم وتدخل السياسة.. فيفا يزيد عائداته في مونديال 2026

يعزز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وضعه المالي خلال كأس العالم 2026 رغم قرارات التحكيم وأسعار التذاكر وتدخل السياسة في اللعبة ومشكلات متعددة، حسب تقرير لوكالة بلومبيرغ.

وتعد نسخة مونديال 2026 الأولى التي تقام في 3 دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، كما أنها الأولى بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32، و104 مباريات بدلا من 64، ما رفع عدد المباريات ووسع سوق التذاكر والرعاية والبث والضيافة. ووفق تقرير لشركة إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس"، فإن البطولة تمثل أكبر إعادة هيكلة تجارية لكأس العالم منذ 28 عاما، وقد تدر على فيفا نحو 9 مليارات دولار هذا العام، بينها 3.9 مليارات دولار من حقوق البث التلفزيوني.

وفي ميزانية دورة 2023-2026، توقع فيفا إيرادات قدرها 11 مليار دولار، بزيادة 4.56 مليارات دولار عن مونديال قطر 2022، مدفوعة خصوصا بحقوق البث والتسويق والتذاكر والضيافة.

إيرادات أكبر

وحسب الإيرادات المتوقعة لفيفا، يظهر النمو بوضوح في بند التذاكر والضيافة، والمتوقع أن يجلب في الدورة الحالية ما يقرب من 3.1 مليارات دولار، مستفيدا من إقامة البطولة في 16 مدينة ومن نموذج ضيافة أكثر ربحية.

وتقول "إس آند بي غلوبال" إن التذاكر والضيافة في نسخة 2026 ستكونان أعلى بكثير من نسخة قطر 2022، مستفيدة من مرونة سوق الفعاليات الرياضية في الولايات المتحدة وقدرته على استيعاب أسعار أعلى.

لكن هذا التوسع يأتي وسط حالة من الجدل بعد قرار فيفا السماح للمهاجم الأمريكي فولارين بالوغون باللعب أمام بلجيكا بعد بطاقة حمراء سابقة، بعدما تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وطلب من رئيس فيفا جياني إنفانتينو مراجعة القرار.

وزاد الجدل بعدما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن مشرعين أوروبيين سعوا إلى فتح تحقيق مع إنفانتينو بسبب اتصاله بترمب قبل مباراة الولايات المتحدة وبلجيكا، معتبرين أن تغيير عقوبة البطاقة الحمراء أثناء البطولة يضر بمبدأ العدالة والحياد في الرياضة، وقال فيفا إن القرار اتخذته لجنة انضباط مستقلة.

إعلان

ورغم أن الولايات المتحدة خرجت من البطولة بخسارة 4 أهداف مقابل هدف واحد أمام بلجيكا، فإن أزمة المهاجم بالوغون تركت علامات استفهام حول قدرة فيفا على تجاوز أي انتقاد طالما أن البطولة تدر أموالا قياسية على الاتحاد، والمنتخبات المشاركة، والمدن المضيفة.

وزاد فيفا قيمة الأموال الموزعة على المنتخبات الـ48 إلى 871 مليون دولار، بعد زيادة إضافية قدرها 15%، مع حصول كل منتخب على 2.5 مليون دولار للاستعداد للمونديال، و10 ملايين دولار مقابل التأهل لهذه البطولة، أي 12.5 مليون دولار على الأقل قبل احتساب مكافآت نتائج المنتخبات في أدوار المونديال.

نفوذ إنفانتينو

من المقرر أن يخوض رئيس فيفا انتخابات جديدة في 2027، بينما أعلنت اتحادات آسيا وأفريقيا دعمها له، وهما تملكان 101 صوت من أصل 211 في انتخابات رئاسة فيفا.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة إن فيفا في "أفضل وضع له على الإطلاق"، معلنا دعمه لإنفانتينو لولاية 2027-2031.

على صعيد المدن المستضيفة للمنافسات، أظهرت بيانات معهد "بنك أوف أمريكا" للفترة من 10 إلى 21 يونيو/حزيران الماضي أن الإنفاق ببطاقات الائتمان والخصم في مدن الاستضافة ارتفع 6.3% على أساس سنوي، بينما زاد إنفاق الزوار غير المحليين 16.7%. وقال المعهد إن البطولة "بدأت بقوة"، وإنها تحقق مكسبا مبكرا لاقتصادات المدن المضيفة.

وذكرت "أسوشيتد برس" أن أسعار تذاكر كأس العالم 2026 تدرجت من 60 دولارا لمباريات دور المجموعات، ووصلت إلى 6 آلاف و730 دولارا للنهائي، مع اعتماد التسعير المتغير الذي يسمح بتعديل الأسعار حسب الطلب.