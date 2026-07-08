وكالة أوروبية تنصح شركات الطيران بتجنب أجواء إيران والعراق ولبنان

قالت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد ⁠⁠⁠⁠الأوروبي ⁠⁠⁠⁠اليوم الأربعاء إنه ينبغي على شركات الطيران عدم تسيير رحلات في المجالات الجوية لإيران ⁠⁠⁠⁠والعراق ولبنان، في ظل التوترات المستمرة واحتمال وقوع المزيد من العمليات العسكرية بعدما تبادلت ⁠⁠⁠⁠الولايات المتحدة وإيران شن الهجمات من جديد.

وأوضحت الوكالة أن نشرتها الخاصة بأجواء إيران والعراق ولبنان ستظل سارية حتى 31 أغسطس/آب المقبل.

كما أوضحت أنها سحبت نشرتها السابقة التي كانت تطلب كذلك من شركات الطيران توخي الحذر عند التحليق في المجالات الجوية للبحرين والكويت وإسرائيل والأردن وقطر وعُمان والإمارات والسعودية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الوكالة ستصدر تحذيرا ⁠⁠⁠⁠جديدا لتلك الدول.

يأتي التحذير الأحدث من ⁠⁠⁠⁠جانب الوكالة بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ما قال إنها 85 منشأة عسكرية أمريكية في البحرين والكويت بصواريخ ومسيّرات، ردا على هجمات أمريكية على جنوبي البلاد الليلة الماضية أعقبت ⁠⁠⁠⁠استهداف ناقلات نفط في ⁠⁠⁠⁠مضيق هرمز.

وقالت الوكالة إن تنفيذ وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال هشا وإن توصيتها تستند إلى "استمرار ‌‌‌‌المستوى المرتفع للتوترات واحتمال شن المزيد من العمليات العسكرية".

وأضافت الوكالة الأوروبية أنه إذا انهارت ‌‌‌‌الهدنة الحالية، فمن المرجح أن يكون المجال الجوي الإيراني عرضة "لتهديدات محدقة".