ليبيا: اتفاقية لاستكشاف النفط مع "يو سي سي" القطرية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية للاستكشاف وتقاسم الإنتاج في المنطقة (47) بحوض غدامس مع مجموعة "يو سي سي هولدينغ" القطرية، بالشراكة مع المؤسسة الليبية للاستثمار، في خطوة تستهدف تعزيز الاستثمارات وزيادة إنتاج النفط والغاز.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان عبر حسابه على منصة إكس، إن الاتفاقية تأتي ضمن جهود المؤسسة لاستقطاب الاستثمارات وتوسيع أنشطة الاستكشاف والتطوير في قطاع النفط والغاز، بما يدعم خطط رفع الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

وأضاف أن الاتفاقية تهدف إلى تنفيذ برامج استكشافية وتطويرية وفق أفضل الممارسات الفنية، لاستغلال الإمكانات الهيدروكربونية في المنطقة، وتعزيز مساهمة القطاع النفطي في دعم الاقتصاد الليبي.

رفع الإنتاج

وأوضح سليمان أن الشراكة تستهدف رفع إنتاج الحقل إلى نحو 80 ألف برميل يوميا من النفط الخام، إلى جانب استغلال الغاز المصاحب في توليد الكهرباء، على أن يتولى المستثمر تمويل المشروع بالكامل.

وأكد أن تنفيذ المشروع سيخضع لاستكمال الدراسات الفنية واعتماد خطط التطوير وفق الإجراءات المعمول بها، بما يضمن تحقيق أفضل عائد للدولة الليبية، مشيراً إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكات مع المستثمرين الدوليين وتنفيذ مشاريع التطوير وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية.

وجدد سليمان التزام المؤسسة بمواصلة تطوير قطاع النفط والغاز، وتحسين بيئة الاستثمار، والعمل مع شركائها لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.

وكان حساب "يو سي سي هولدينغ" على "إكس" قد أفاد أمس الأول أن "أورباكون إنرجي ليبيا" وقعت اتفاقية الاستكشاف وتقاسم الإنتاج مع المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار لتطوير المنطقة 47 في حوض غدامس.

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وذكرت "يو سي سي هولدينغ" أن المشروع يستهدف رفع الإنتاج من خلال برنامج تطوير تُقدّر استثماراته بنحو مليار دولار أمريكي، وذلك وفقا لاعتماد خطة التطوير التفصيلية.