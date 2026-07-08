سوناطراك تسلم أول شحنة غاز طبيعي مسال إلى ألمانيا
أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية، اليوم الأربعاء، تسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا، في خطوة تستهدف توسيع حضورها في السوق الألمانية وتعزيز مكانتها موردا رئيسيا للطاقة في أوروبا.
وقالت الشركة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، إن الشحنة وصلت في الثاني من يوليو/تموز إلى محطة إعادة التغييز العائمة "فيلهلمسهافن 1″، بعد انطلاقها من مركب تسييل الغاز "جي إل 2 زد" في بطيوة، ونقلها على متن ناقلة الغاز الطبيعي المسال "تسالة" المملوكة لسوناطراك.
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وأضافت أن هذه العملية تعكس "قدرة المجمع على اغتنام الفرص التي تتيحها تطورات السوق الدولية للغاز الطبيعي، والعمل في الوقت نفسه على تعزيز تثمين موارده في أسواق إستراتيجية ذات إمكانات واعدة".
وأكدت الشركة أن الشحنة تبرز كذلك "المرونة التجارية التي يتمتع بها، والتزامه بدعم حضوره في الأسواق العالمية الرئيسية للطاقة".
وأوضحت سوناطراك أنها تعتزم مواصلة تطوير صادراتها إلى السوق الألمانية، بما يعزز مكانتها موردا رئيسيا للطاقة، ويسهم في دعم أمن إمدادات الطاقة للقارة الأوروبية، في ظل تزايد جهود الدول الأوروبية لتنويع مصادر واردات الغاز.