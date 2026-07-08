ترمب يأمر بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، أنه أمر وزير الخزانة سكوت بيسنت بقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا، وهاجم مدريد واصفا إياها بأنها "شريك سيئ" في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وجاءت تصريحات ترمب خلال ظهوره إلى جانب الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، قبيل انعقاد قمة للحلف في العاصمة التركية أنقرة.

وقال ترمب إنه أصدر توجيهاته إلى وزير الخزانة بقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا، معبرا في الوقت نفسه عن استيائه من موقف حلف الناتو بشأن قضيتي غرينلاند وإيران.

ولم يقدم الرئيس الأمريكي خلال تصريحاته تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الإجراءات التجارية التي طلب تنفيذها أو موعد دخولها حيز التنفيذ، كما لم يصدر تعليق فوري من الحكومة الإسبانية على هذه التصريحات.

تأتي تصريحات ترمب في وقت تشهد فيه العلاقات داخل حلف الناتو نقاشات متصاعدة حول عدد من الملفات الأمنية والسياسية، من بينها التطورات المرتبطة بإيران ومنطقة القطب الشمالي.