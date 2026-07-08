الكويت: عودة التيار الكهربائي للمناطق المتضررة
أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، اليوم الأربعاء، إعادة التيار الكهربائي إلى جميع المناطق السكنية التي تأثرت بانقطاع الكهرباء، بعد استكمال أعمال إعادة التغذية من الشبكة الكهربائية.
وقالت الوزارة، في بيان، إن التيار الكهربائي عاد إلى جميع المناطق المتضررة "بعد استكمال أعمال إعادة التغذية من الشبكة الكهربائية"، مؤكدة انتهاء تأثير العطل على المناطق السكنية.
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وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق خروج عدد من خطوط النقل الكهربائي الهوائية عن الخدمة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في مناطق متفرقة من البلاد.
وأضافت أن فرق الطوارئ باشرت أعمالها فور وقوع العطل "تفعيلا لخطة الطوارئ المعتمدة، للوقوف على أسباب الانقطاع ومتابعة الوضع"، دون أن توضح أسباب خروج الخطوط عن الخدمة.
وفي سياق متصل، أفادت وكالة أنباء البحرين بأن هيئة الكهرباء والماء تعاملت مع انقطاع محدود للتيار الكهربائي في عدة مناطق بالمملكة، مشيرة إلى أن الخدمة عادت بالكامل إلى جميع المناطق المتضررة بعد معالجة الخلل.
ولم تصدر السلطات في كل من الكويت والبحرين أي مؤشرات على وجود تأثيرات إضافية أو استمرار للانقطاعات بعد استعادة الخدمة.