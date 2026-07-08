الدولار قرب ذروة أسبوع بعد تصريحات ترمب بشأن إيران

استقر الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوياته في نحو أسبوع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انتهاء مذكرة التفاهم المؤقتة مع إيران، وهو ما عزز الإقبال على العملة الأمريكية باعتبارها ملاذا آمنا، بينما يترقب المستثمرون صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، عند 101.17 نقطة، ليظل قريبا من أعلى مستوياته منذ 2 يوليو/تموز، في جلسة اتسمت بتقلبات محدودة.

وقال ترمب إن مذكرة التفاهم المؤقتة الموقعة مع إيران لإنهاء الصراع بين البلدين "انتهت"، وذلك بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ردا على غارات جوية أمريكية جاءت عقب هجمات استهدفت ناقلات نفط في مضيق هرمز.

وقالت رئيسة قسم إستراتيجية العملات الأجنبية في "رابو بنك"، جين فولي "كان للدولار رد فعل، لكن السوق تعلمت التعامل مع تصريحات ترمب بقدر من التحفظ. قد تكون هذه التصريحات بهدف دفع الطرف الآخر إلى طاولة المفاوضات. ومع ذلك، فإنها ستزيد مستويات القلق في الأسواق".

وفي أسواق الطاقة، قفز خام برنت بنسبة 6.24% إلى 78.82 دولارا للبرميل، مواصلا مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، مدعوما بتصاعد المخاوف من اضطراب الإمدادات في الشرق الأوسط.

ويترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يونيو/حزيران، وهو أول اجتماع عُقد برئاسة كيفن وارش، بحثا عن مؤشرات جديدة بشأن توجهات السياسة النقدية الأمريكية.

أسواق العملات الأخرى:

ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.26% إلى 0.5691 دولار أمريكي، بعدما قلص مكاسبه السابقة عقب قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5%، في خطوة هدفت إلى كبح الضغوط التضخمية.

ارتفع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.24% إلى 162.48 ينا، مسجلا مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي وسط ترقب الأسواق لاحتمال تدخل السلطات اليابانية.

استقر اليورو عند 1.1405 دولار.

انخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.3334 دولار.